Posjetili smo najveću živuću legendu podravske glazbe Josipa Škrinjara: Sa suprugom Nadom ostavio neizbrisiv trag u tradicionalnoj glazbi ovog kraja

Josip Škrinjar nije nepoznanica ljubiteljima glazbe, jer njegovo se ime veže za najpoznatiji i najdugovječniji glazbeni sastav iz naših krajeva, ali i šire. Riječ je o „Veselim Podravcima” kojeg je Josip zajedno s prvom postavom sastava osnovao 1963. godine pa nam je odmah na početku našeg susreta to i ispričao.

– Prvo smo se zvali „Mladi mužikaši”, a na nagovor tadašnjeg pitomačkog učitelja Mirka Lauša, postali smo „Veseli Podravci”. U prvoj postavi svirali su, ako me sjećanje dobro služi, Vlado Halapa, Franjo Kos, Milan Došlin, Josip Giba, Ivan Burlic, Milan Galjar i ja. Od početka pa do današnjih dana kroz “Vesele Podravce” prošlo je čak 97 glazbenika, a 28 je živo i to se uglavnom radi o mlađim ljudima koji su svirali u kasnijim postavama sastava. O svakom od tih glazbenika među kojima su bili i legenda Blaž Lenger, pa Vlado Smiljanić, Dragan Vlajinić, Zvonko Plesec, Dragutin Lach i mnogi drugi, mogla bi se napisati zasebna priča, no na žalost većina ih više nije s nama i tu priču ne bi mogli potvrditi. O tome tko je sve svirao u Podravcima može se naći na našem nosaču zvuka, barem to – sa sjetom se prisjetio 75-godišnji Joža koji je svoju prvu violinu dobio još kao mali dječak.

– Tu violinu mi je donio otac, pojma nisam imao ni kako se drži i gudio sam samo po prvoj žici i to vani, jer sam dosadio svima u kući. S obzirom da smo imali krave, gudio sam kada sam ih čuvao, no i njima sam dosadio pa su se udaljavale od te moje svirke. No s vremenom sam naučio svirati i od početka do kraja svirao sam samo u “Veselim Podravcima” i težio ka tradicionalnoj podravskoj glazbi – sa osmijehom nam je otkrio svoje početke.

Iako je prvo završio višu medicinsku školu, završio je i školu za profesionalnog vozača, vozio kamione s teškim teretima, bio sudionik Domovinskog rata, bavio se trgovinom, a bio i osnivač i predsjednik udruge umirovljenika. Živio je na nekoliko destinacija, u Donjem Miholjcu, Virovitici, Đurđevcu, u nekoliko gradova na moru, da bi u svojim „najljepšim” godinama, sa svojom suprugom Nadom, našao utočište u mjestu koje najviše voli i u kojem je započeo karijeru – Pitomači.

– Tu su moja najljepša sjećanja, a kako i ne bi, tu sam skladao najljepše pjesme sa svojom suprugom Nadom koja je bila moj isključivi tekstopisac, a prva moja pjesma za koju je napisala tekst zove se „Sviraj mi noćas valcera dva” – kaže Josip Škrinjar, a to potvrđuje Nada koja je uistinu „iz prve ruke” svjedočila zlatnim danima „Veselih podravaca”.

– Imali su probu tu u našem dvorištu, bio je i Blaž Lenger, Zvonko Plesec i ostali. Mislila sam, gude jedno te isto, trebaju se ipak malo modernizirati i tim tragom napisala sam pjesmu koju je moj suprug i uglazbio, a ta pjesma je postala i ostala jedan od najvećih hitova Podravaca. Joža je skladao. Bilo ih je ukupno 70-tak, a među njima i „Kad bi znala mila kćeri”, „Zvonina gitara”, „Procvala je trešnja rana”, „Ljiljani su procvjetali”, „Zbogom oče i majko”, „Svirajte mi tamburaši” i mnoge druge. Sjećam se da su prvu gramofonsku ploču izdali 1967. godine, a poslije su se redale ploče, kasnije i CD-i, nastupi na TV-u, na festivalima, koncertima i u Hrvatskoj i u inozemstvu – rekla nam je Jožina supruga Nada koja je inače i književnica koja djeluje pod pseudonimom Angelika Antony, a bavi se i slikarstvom.

O Joži i Nadi kao i o Veselim podravcima mogla bi se napisati ne jedna, nego najmanje tri knjige, no na sreću, dosta se o njima može pročitati i na internetskim stranicama, a sve to zahvaljujući vrijednim kroničarima koji su bilježili ove najsvjetlije trenutke podravske glazbe.

– Vrijeme je učinilo svoje, došla su neka druga vremena, nema te vrste romantike, a i drugačije se živi. Sve to razumijem, no isto tako i držim da tradicionalna glazba ne smije izostati među glazbenim žanrovima koji se sviraju ili emitiraju u medijima. Od te glazbe je nastala i ova glazba koju danas slušamo, barem ona ljepša glazba. U Pitomači se ta glazba zahvaljujući nekim ljudima nije zaboravila, a da bi dali obol tome i da bi na najbolji način obilježili 60. obljetnicu osnutka ovog sastava, skupilo nas nas se nekoliko iz raznih vremenskih poglavlja Podravaca, malo zasviralo, a imamo namjeru i nastaviti, no imajte strpljenja, ipak smo mi malo stariji ljudi, pa ne ide sve „od prve”. No veže nas jedno – kroz tradicionalnu podravsku glazbu čuvati navike, običaje i mentalitet ljudi iz ovih naših pitomih krajeva. Sa radošću se sretnem sa onim živim članovima, a s tugom se prisjetim svih onih umrlih članova od kojih se dio profesionalno bavio glazbom, a veći dio bili radnici, težaci, obrtnici, poljoprivrednici, trgovci, vozači, inženjeri i ostali, no neovisno tko je što bio i odakle došao, jer bilo nas je iz cijele županije pa i šire, sve nas je vezala ista ljubav prema Podravini, ali i namjera, a to je sačuvati običaje, navike i ljude iz davnih vremena kroz tradicijsku podravsku glazbu – naglasio je na kraju bard podravske glazbe Josip Škrinjar Joža.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)