Požar dimnjaka na obiteljskoj kući: Brzom intervencijom vatrogasaca spriječena veća materijalna šteta

Danas (nedjelja) u prijepodnevnim satima, vatrogasci DVD-a Orahovica dobili su dojavu o požaru dimnjaka na obiteljskoj kući u Ulici Riječani. Brzom intervencijom prvo obitelji, a potom i orahovačkih vatrogasaca, spriječena je veća materijalna šteta.

-Uzrok požara je potpuno neispravan dimnjak. Ovo je dokaz i veliko upozorenje svima da o dimnjaku itekako treba voditi računa, on mora biti betonski zidan. Srećom, sve smo brzo sanirali iako je moglo doći i do većeg požara s obzirom na to da je oko dimnjaka bilo jako puno papira i kartona. Intervenciju je odradilo šest operativnih vatrogasaca s jednim vozilom – rekao je voditelj ove intervencije, operativni vatrogasac Ivan Tomac.

Na lice mjesta odmah je došla i dežurna dimnjačarska služba Komunalnog poduzeća Papuk koja je, kao i vatrogasci, upozorila građane na ispravnost dimnjaka te posebno da dozvole dimnjačarima redovno čišćenje.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)