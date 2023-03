Prvenstvo Sjeverozapadne Hrvatske u karateu: Tri zlata, dva srebra i pet bronci za KK Viroviticu

Jučer (subota) je u Daruvaru održano regionalno prvenstvo Sjeverozapadne Hrvatske u karateu. Na prvenstvu je iz Karate kluba “Virovitica” nastupilo deset natjecatelja u mlađim uzrastima.

U kategoriji mlađih učenica do 24kg nastupila je Marija Tošeski koja je osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju. Prvo mjesto i zlatnu medalju osvojila je i Luna Predragović u kategoriji do 27kg. U kategoriji do 44 kg Antonela Blažević je u finalnoj borbi izgubila bodom razlike pa je tako osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju. Kod učenika treće mjesto i brončane medalje osvojili su, u kategoriji do 43kg Samuel Haić, David Kolesarić u kategoriji do 39kg te Filip Pekić i Fran Poljak u kategoriji +54kg.

U disciplini kata u B skupini nastupili su, u cicibanima Ivan Blažević koji je osvojio drugo mjesto, u učenicama Verona Kosa koja je osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju te u kategoriji mlađih kadeta Borna Jugović koji je osvojio treće mjesto i broncu. U skupini A u kadetskom uzrastu nastupio je Marko Jasika koji je osvojio treće mjesto i brončanu medalju.

(www.icv.hr, mš)