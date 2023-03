SAVJET S GRADSKE TRŽNICE Napravite domaći kvasac od jabuke prema receptu OPG-a Darko Martinušić

Iako u današnje vrijeme postoje pekači kruha u koji se ubace sastojci i stroj sam ispeče kruh, nema boljeg osjećaja nego kada kruh ispečete na starinski način. Kada ga stavite u zagrijanu pećnicu i osjetite njegov miris.

Uz brašno, jedan od glavnih sastojaka je kvasac. U nastavku donosimo stari recept za kvasac od jabuke.

Sastojci:

1 jabuka

750 grama oštrog brašna

520 ml vode

Jabuku prepolovite, izvadite jezgru te naribajte u posudu. Zatim pola kilograma brašna pomiješajte s 350 mililitara vode, dodajte jabuku te sve dobro zatvorite u staklenku. Nakon tri dana smjesa će narasti i pojavit će se mjehurići. Potrebno je pola smjese baciti, a drugu polovicu u zdjeli pomiješati s 250 grama brašna i 170 mililitara vode. Smjesu zatim dobro zatvoriti u staklenku i ostaviti nekoliko dana na sobnoj temperaturi. Kada se pojave mjehurići, vaš kvasac spreman je za upotrebu.

Za kruh vam je potreban samo dio ove kvasne smjese, oko 250 grama.

