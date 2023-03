SDP i Forum žena Virovitičko-podravske županije u Pitomači obilježili Dan žena

SDP Virovitičko-podravske županije i Socijaldemokratski Forum žena tradicionalno su u Restoranu Verica u Pitomači u subotu, 11. ožujka obilježili Dan žena večerom i druženjem na kojem su okupili 350 žena. Obilježavanju su uz domaćine, predsjednika županijskog SDP-a Matu Vukušića i predsjednicu županijskog i općinskog Socijaldemokratskog Foruma žena Nadu Pintar, nazočili i predsjednik SDP-a Peđa Grbin, tajnica SDP-a Mirela Ahmetović

– Svake godine, već tradicionalno, organiziramo proslavu Dana žena da ženama ukažemo na njihovu vrijednost, na njihove sposobnosti, na njihova prava. Te da ukažemo kako i dalje nisu jednako plaćene kao muškarci na jednakim radnim mjestima. Dok su na porodiljinom uplaćuje im se manje na mirovinski sustav i protiv toga se borimo kao žene i kao stranka, da ipak to sve izjednačimo jer smo mi ravnopravne s muškarcima – naglasila je Nada Pintar.

Predsjednik županijskog SDP-a Mate Vukušić istaknuo je kako u SDP njeguje i ističe jednakost spolova.

– Naše žene, kolegice i članice na listama su onoliko koliko to zakon minimalno propisuje ne samo pro forme nego zato što znaju, zato što su sposobne, zato što zaslužuju svojim radom, zalaganjem, djelovanjem. Imate s druge strane priliku da, pogotovo iz vladajuće stranke, da je od 13 kandidata na listi bila samo jedna kandidatkinja bez obzira na to što ih je moralo biti šest. To su bili izvanredni izbori, a 2021. godine od 13 bilo je 13 muškaraca što je nedopustivo zakonski. Međutim, stranci koja financijski misli da može sve riješiti to nije problem. Oni su ove godine platili kaznu jer u 80 jedinica lokalne samouprave nisu imali zakonski propisan broj žena na listama. I ovu zabavu koju organiziramo već 30 godina ne radimo pro forme, smatramo da ove žene koje su ovdje došle to zaslužuju. Žene su temelj hrvatskog društva i ne smiju prihvatiti ništa manje od toga – rekao je Mate Vukušić.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin naglasio je kako u Hrvatskoj svi moraju biti ravnopravni.

– Tužno je da danas u 2023. godini mi i dalje moramo voditi borbu da naše sestre, supruge, kćeri imaju ona prava za koja su se izborile njihove majke i bake. Sigurno da žene u Hrvatskoj nisu ravnopravne i da je to borba koju ćemo morati još nažalost neko vrijeme voditi. Ono što je činjenica je da još uvijek postoji nejednakost plaća, ali isto tako i postoji nejednakost u brojnim drugim pravima. Mnogi će se našaliti i reći da, primjerice, pravo na izbor sigurno ne bi bilo sporno da su muškarci ti koji nose djecu. Isto tako i brojne druge stvari, kao što je pokušaj nekih da ženama nametnu određena odijevanja ili bilo što drugo su neprihvatljivi, nedopustivi i borit ćemo se protiv toga – istaknuo je Peđa Grbin.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)