SOS Virovitica javnom akcijom obilježila Međunarodni Dan žena

Danas (srijeda) je prigodom obilježavanja Međunarodnog dana žena ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica održana javna akcija udruge S.O.S. Virovitica. Tom prigodom podijeljeni su promotivni letci i majice te su građani informirani o radu i aktivnostima udruge, a ovu javnu akciju donacijom su podržali Hrvatski duhani d.d.

– Danas smo prigodnom javnom akcijom obilježili Međunarodni dan žena podjelom letaka i majica na kojima piše „Ravnopravnost = ista prava, iste mogućnosti“ i upravo je to što žene traže kada govorimo o našim pravima. Uvijek bih voljela podsjetiti žene da iza ostvarenih prava stoji jako puno rada i jako puno žena koje su se borile. Nekada nismo imale pravo nasljeđa, pravo glasa, pravo izbora profesije, no danas je drugačije. Marija Jurić Zagorka nije mogla biti novinarka, književnica, kao ni Dora Pejačević, to je davna prošlost, ali i danas se žene susreću u svim segmentima društva s tom neravnopravnošću. Njima u čast i njima na spomen ne bi smo smjeli odustati od novih zahtjeva i od obrane ovih prava koja danas imamo – kaže Desa Kolesarić, predsjednica Udruge S.O.S. Virovitica.

Međunarodni dan žena danas je globalni dan kojim se slave društvena, ekonomska, kulturna i politička dostignuća žena. Dan također obilježava poziv na akciju za jednakošću i ravnopravnošću.

– Budimo hrabre i čuvajmo stečena ženska prava, ali i postavljajmo nove zahtjeve za njihovo unaprjeđenje. Slijedimo žene koje su bile pokretači za ostvarivanje prava jer da nije bilo njih žene bi danas bile potpuno nevidljive u društvu i ne bi imale ni ova prava i mogućnosti koje danas imaju – ističe Desa K. te tim povodom svim ženama čestitala Dan žena.

(www.icv.hr, ib; Foto: I. Barčan)