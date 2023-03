Tamše nakon poraza NEXE-a u Zagrebu: Glupo je reći, ali zadovoljan sam pristupom, Goluža: Smetaju me dječačke pogreške

U prvom derbiju sezone PPD Zagreb osvojio je prva dva boda protiv NEXE-a (30-25). Kao i prošle sezone, tko prvi skupi šest u međusobnim susretima, bit će prvak. U osnovnom dijelu prvenstva Zagreb će još u Našice, gdje se lani ‘poskliznuo’, ali bez posljedica.

Našičani su u Zagreb došli nakon poraza kod Eurofarma, koji ih je gurnuo baš na Zagreb u četvrtfinalu SEHA lige, ali bitno kompletniji nego u Bitoli. No, nije promijenilo situaciju u Kutiji šibica, s 500 navijača korektno ispunjenoj – prenosi 24sata.hr

Nije se igralo bez uloga, ali nije bio baš ni najveći, što se vidjelo na parketu u prvom poluvremenu. Čupić je kod Zagreba počeo u najvećoj brzini. Bio ga je pun teren, na Zagrebovu sreću jer se ni za koga drugog to nije moglo reći.

NEXE-ova je klupa od starta počela skakati na sudačke odluke, neke i s pravom jer Jurinović i Mrvica prešutjeli su probijanje Klarice, te prekršaj na Jeliniću u kontri. Pa su još Tomiću u kontri nakon jačeg duela sa Sirotićem koji je natrčavao sa strane uz njegov udarac dali Tomiću dvije minute!?

Srećom po Našičane, imali su odličnog Kuzmanovića na golu. Ušao je u seriju obrana, Dodiću, Sirotiću, Srni, Dibirovu i NEXE je uhvatio priključak (7-7) makar minus od dva gola nije bio prevelik. Mileta je radio jako dobar posao u obrani presjekavši tri lopte, dvije su gosti naplatili kontrama, treća mu je ispala. Još je i Tamše ubrzao pozvavši time-out baš kada su njegovi zabili.

NEXE je odgovarao Zagrebu obranom, kojom Zagreb u Kutiji šibica obično ‘uguši’ NEXE već do poluvremena. Ne i ovaj put, Kević je Musi, Gojunu i Klarici radio najviše problema, za Zagreb je dodatan bio i na golu jer Slavić je puno zaostajao za Kuzmanovićem pa je Goluža probao s Panjtarom.

Zagreb je dodao gasa s nastavkom, Gojun i Srna počeli su brže spajati u obrani i stvorili Keviću problem, time i NEXE-u. Kević je gubio lopte, Zagreb sve kažnjavao, rezultatski od 14-14 do 20-14 u sedam minuta, pa kasnije do 23-15 uz letove u kontri Dibirova i Čupića, koji je završio s 12/12. Domaćini su riješili utakmicu u deset minuta iako su gosti s prvim poluvremenom nagovijestili da bi ovaj puta konačno mogli nešto…

Tamše: Glupo je reći, ali zadovoljan sam

– Dobra utakmica i s jedne i s druge strane. I jedni i drugi smo na momente pokazali rukomet koji žele svi gledati u Hrvatskoj. Prije svega moram reći da je bilo jako dobro prvo poluvrijeme i za jedne i za druge. Onda smo na početku drugog napravili s igračem više dvije, tri greške i Zagreb se odvojio te držao prednost do kraja. Jako je teško u Zagrebu doći nazad u igru kada si na minus pet. Glupo je reći, ali zadovoljan sam pristupom. Nismo skroz potonuli iako nam puno stvari nije išlo. Nadam se da smo svi zdravi i živi, a za tri dana imamo jako bitnu utakmicu. A čestitke Zagrebu na pobjedi – rekao je trener NEXE-a Branko Tamše pa dodao:

– Mislim da je osnovni problem u drugom poluvremenu bio igrač više na početku gdje smo propustili šanse. To je Zagreb sa svojim iskustvom znao iskoristiti i kasnije zadržati. Došli smo sa željom da pokažemo dobar rukomet, puno toga smo pokazali, ali pokazali neke greške na koje nas je Zagreb prisilio. Oni su iskoristili te tehničke greške, neke zicere i stative. Ali sve je to sport.

Goluža: Smetaju me dječačke pogreške

– NEXE je ekipa koja je već dugi niz godina skupa. Igraju stvarno dobro. Mi smo se tražili poslije Svjetskog prvenstva. Nismo imali trenažni proces kakav ova ekipa treba imati. Na kraju smo se malo vratili u život, odradili par treninga i… Drugo poluvrijeme je pogotovo bilo dobro. Ali muči me prvo. Igrali smo dobro, pogotovo Želja i Jakov u sredini. Izvanredno su reagirali, ali neke greške su nas koštale. Ne može se dogoditi da Kević dođe na lijevog beka, da napravi fintu bez lopte i da napadne na široku stranu… Pa to je njegov specijal i tu moramo braniti. Zapucali smo neke lopte i zato je prvo poluvrijeme bilo u egalu. Panjtar je uhvatio par lopti i istrčali smo polukontre. Puno mudrije smo igrali. Smetaju me neke dječačke pogreške, zadnji napad koji nije tako trebao izgledati – rekao je trener PPD-a Slavko Goluža i dodao:

– U početku smo iskazali poštovanje NEXE-u, kasnije izgradili rezultat i odradili ga.

PPD Zagreb – Nexe 30-25 (15-14)

PPD Zagreb: Slavić (5 obrana), Panjtar (3 obrane); Ćavar, Klarica 3, Gojun, Srna 4, Klis, Panjtar, Kraljević, Musa 3, Sirotić, Čupić 12, Dibirov 4, Dodić, Kavčić 2, Leimeter 2, Grahovac

NEXE: Kuzmanović (8 obrana), Radovanović 1 (4 obrane); Račić, Bakić 1, Mileta, Vejin 7, Sršen, Jelinić 5, Blažević, Velkavrh, Severec 3, Moslavac 4, Kević 2, Tomić 1, Markušić, Pribetić 1

