U Dinjevcu vlč. Josip Dokuš proslavio 53 godine svećeničke službe, 80. rođendan te 50 godina postojanja crkve

Danas (nedjelja), na dan kada slavimo sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, u prepunoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Dinjevcu održane su tri proslave. Naime, rođeni Dinjevčanin vlč. Josip Dokuš u svojem rodnom selu svetom misom proslavio je 80. rođendan i imendan, ali i 53 godine svećeničke službe.

Josip je rođen u Dinjevcu gdje je pohađao niže razrede osnovne škole, a osnovnoškolsko obrazovanje završio je u Pitomači. Godine 1962. završava gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu na Šalati, a 28. lipnja 1970,. godine nadbiskup Franjo Kuharić redi ga za svećenika.

Svoju mladu misu slavi u Kloštru Podravskom 19. srpnja 1970. godine, a zatim odlazi na službu u Veliku Pisanicu kao župnik gdje ostaje do 1976. godine. zatim, svoju svećeničku službu vrši i u Feričancima do 1979., a potom odlazi u Preseki kod Vrbovca gdje je u dva mandata bio dekan. U Preseki ostaje do 2012. godine i zaslužene mirovine koju „odrađuje“ kao pomoćnik u župi u Sesvetskom Kraljevcu.

Uz ove dvije proslave, ujedno je proslavljeno i 50 godina postojanja današnje crkve u Dinjevcu koja je posvećena sv. Ćirilu i Metodu. Godine 1908. mještani su samoinicijativno i bez znanja i odobrenja nadležnog župnika i vlasti, izgradili kapelu svetih Ćirila i Metoda, a iste godine im je kloštranski župnik Stjepan Šmidt nabavio i zvono.

Ta kapela, do početka 1970-i godina bila je već dotrajala i konačno su, uz zalaganje kloštranskog župnika Alojzija Stelle, izgradili novu kapelu 1972. godine na istome mjestu gdje su 1908. izgradili prvu. Kapela je u potpunosti završena do 1973. kada je svečano blagoslovljena 7. srpnja.

(www.icv.hr, ib, Foto: Foto Begović)