U Planinarskom domu Jankovac osnovana zajednička Turistička zajednica općina Čačinci i Voćin: “Područje Vrata Papuka” nova dimenzija razvoja turizma područja pod Papukom

U Planinarskom domu Jankovac, pod predsjedanjem predsjednika Turistička zajednice Virovitičko-podravske županije župana Igora Androvića, održana je osnivačka Skupština zajedničke Turističke zajednice općina Čačinci i Voćin pod nazivom ”Područje vrata Papuka”.

Skupštini su nazočili direktorica Turističke zajednice VPŽ Martina Jakelić, načelnik općine Čačinci i ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac, načelnik općine Voćin predrag Filić te članovi novog Turističkog Vijeća. Nakon uvoda župana Igora Androvića i oba načelnika, jednoglasno je donesena odluka o osnivanju ove Turističke zajednice, a potom su također jednoglasno izabrani članovi Turističkog vijeća i to sa strane općine Voćin, župnik župe Pohođenja Blažene Djevice Marije Voćin Ivan Ereiz, članica Kulturne umjetničke udruge Voćin Gordana Peić, upravitelj Šumarije Voćin Matija Cvekan, rukovoditeljica Geo info Centra Voćin Valentina Volf te član udruge pčelara Papuk Voćin Milanko Jeličić. Sa strane općine Čačinci članovi su predstavnica Parka prirode Papuk Maja Jurlina, pročelnica JUO općine Čačinci Marija Vreš, upravitelj Šumarije Čačinci Hrvoje Vidović, ravnateljica Dječjeg vrtića Lipa i predsjednica Društva naša djeca Čačinci Ana Krmpotić te rukovoditeljica Odjela za turizam i marketing u Parku prirode Papuk Nikolina Erceg.

Jednoglasno je potom izabran i prvi predsjednik nove Zajednice, načelnik općine Voćin Predrag Filić i to na godinu dana, a onda istu ulogu preuzima načelnik Čačinaca Alen Jurenac. Prema odluci Vijeća predsjednici će se izmjenjivati svaku godinu. Nakon osnivačke Skupštine održana i je i prva redovna Skupština Vijeća nove Turističke zajednice ”Područje vrata Papuka” na kojoj je jednoglasno doneseno nekoliko nužnih i zakonskih odluka.

– Ovo je zaista jedan veliki iskorak u razvoju turizma na našem području i vjerujem da će osnivanje ove zajedničke Zajednice postati perjanica turizma ovog našeg područja i šire. Obje općine po pitanju turizma imaju itekako što pokazati, a zajedničkim snagama će to biti puno lakše i efikasnije. Pogotovo zajedno možemo aplicirati na projekte i osigurati sredstva koja do sada nismo mogli i to je zapravo ključ ovog našeg udruživanja. Park prirode Papuk objedinjuje nekoliko Turističkih zajednica i on je velika poveznica svih nas, a ovo je sada nešto što donosi posebnu dimenziju turizma na području Parka koji je već sada najposjećenija destinacija u ovom dijelu Hrvatske. Zaista se veselim budućim suradnjama i projektima i naravno očekujem buđenje lokalnog stanovništva je je Park na jedan način generator razvoja turizma– rekao je načelnik općine Čačinci i ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac.



Posebno oduševljen ovim udruživanjem je i načelnik općine Voćin te aktualni predsjednik nove Zajednice Predrag Filić.

– Prirodne vrijednosti koje kao dvije općine zajedno baštinimo su jedna velika poveznica koja je zapravo uzrokovala ovo naše udruživanje. Intencija je ovo da se sve institucije polako okrupnjavaju i udružuju jer tako je lakše i brže raditi. Mislim da ovako zajedno možemo dati puno više u razvoju turizma naše dvije općine i siguran sam da će se to vrlo uskoro i pokazati. Naša općina, smiono ću reći, je definitivno jedna od najperspektivnijih turističkih općina u županiji i na tome ćemo naporno raditi u budućem razdoblju, kako na završetku nekih infrastrukturnih projekata tako i na novim projektima koje turizmu jako puno znače. Park prirode Papuk nam je velika poveznica. Mi ove godine počinjemo s gradnjom ugostiteljskih objekata i realizaciji dodatnih tako da očekujem da će razvoj turizma općine Voćin u budućnosti biti još veći i značajniji– rekao je Filić.

Partner i suradnik osnivanja ove Zajednice je i Turistička zajednica VPŽ koja je sa zadovoljstvom prihvatila ovu ideju.

– Ovo je sjajan potez pri kojem smo mi na samoj inicijativi dali veliku potporu te pripremili osnivačku skupštinu. Kako znamo, na području općine Čačinci je već postojala Turistička zajednice, a ovo je sada jedno veliko pojačanje pokrivanja ovog područja i time će se pojaviti nove manifestacije i edukacije za turistički sektor, ali bit će to i općenito snažnija promocija turizma ovoga područja koje ima zaista velik potencijal. Riječ je o potencijalu u nekoliko sektora, kako zelenog i ekološkog tako i vjerskog turizma koji je izuzetno jak na području općine Voćin koje godišnje posjeti preko 100 tisuća hodočasnika, tako da vjerujem da smo ovime dobili jedan jak turistički proizvod na na području županije– rekla je direktorica TZ VPŽ Martina Jakelić.

Uz turizam ovo udruživanje jača i poveznicu same županije jer suradnju dvaju općine je poželjna i višestruko korisna, a potvrdio je to i predsjednik TZ VPŽ, župan Igor Andrović.

– Ovo je jedan odličan primjer kako općine mogu zajedno surađivati i funkcionalno integrirati. Ovo su dvije općine koje povezuje turizam, planina Papuk kao veliki turistički magnet, ali povezuju ih i veliki turistički projekti poput Geo info centra u Voćinu tako da ova suradnja koja e do sada, recimo bilo neformalna, danas postala formalna i vjerujem u uspješnost ove priče. Puno je projekata koji su ideji i pripremi, posebno za ovo područje Čačinaca i Voćina, jedan je već prijavljen na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a to je izgradnja Posjetiteljskog centra Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu koji će upravo ove dvije općine uz Park prirode pripremati kroz novu Zajednicu. Naravno, TZ VPŽ i Županija će tu biti uvijek u pomoći jer nam je želja da sve potencijale koje u županiji imamo i iskoristimo te sve projekte objedinimo kako bi naša županija bila što prepoznatljivija na turističkoj karti Hrvatske– zaključio je župan Igor Andrović.

Skupština je za privremenu direktoricu zajedničkog ureda to raspisivanja natječaja potvrdila dosadašnju direktoricu TZ ureda Čačinci Anu Marunicu.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)