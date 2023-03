Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa obilježila 10 godina djelovanja i rada

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa obilježila je svoju prvu veliku obljetnicu, 10 godina vrijednog, požrtvovnog i predanog rada na dobrobiti hrvatskih branitelja, ali i društvene zajednice općenito. Proslava 10. rođendana ove braniteljske udruge započela je polaganjem lampiona za poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje kod spomen križa na mjesnom groblju u Zdencima te kod spomen biste poginulog branitelja Zdravka Kevčića u Kutovima, a kojima je uz vodstvo udruge nazočio i načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić.

Središnja svečanost održana je u mjesnom domu u Dugoj Međi, a nazočili su joj izaslanik ministra hrvatskih branitelja, voditelj Područnog ureda Ministarstva hrvatskih branitelja u Virovitici, viši stručni savjetnik Anto Krišto, izaslanik župana Igora Androvića, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, dogradonačelnik Slatine Ilija Nikolić, načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić, načelnik općine Čađavica Mirko Rončević, načelnik općine Feričanci Marko Knežević, načelnik Policijske postaje Orahovica Krunoslav Bot te mnoštvo predstavnika braniteljskih udruga iz Orahovice, Zaboka, Feričanaca, Našica, Slatine i Voćina te civilnih udruga sa šireg područja.

U uvodu svečanosti, himnu je na bisernici odsvirao polaznik Osnovne glazbene škole Milka Kelemena Slatina, Područni odjel Orahovica Matej Pavelić, a svojim su se literarnim radovima predstavili učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci Petar Grgurić i Roberta Farkaš.

Predsjednik UHBDDR-a Mirko Bušljeta govorio je o proteklih 10 godina rada udruge te istaknuo kako su se članovi maksimalno trudili okupljati branitelje, ali i društvenu zajednicu na korisnim i lijepim manifestacijama.

– Trudili smo biti na pomoći svima, prije svega braniteljima pa onda i svim ljudima koji smo to mogli, a posebno osobama u potrebi ili udrugama koji se u njima brinu te o starim i nemoćnim osobama. Naravno naš temeljeni zadatak je očuvanje istine na Domovinski rat te uspomene na poginule hrvatske branitelje i to smo redovnu činili na sve moguće načine, organizirali smo i organiziramo prepoznatljive manifestacije Pekmezijadu i Kobasijadu te Sportske igre branitelje koje okupljaju nekoliko stotina ljudi u Dugoj Međi na što smo posebno ponosni. Već nekoliko godina u suradnji s braniteljskom udrugom iz Zaboka informatički opismenjavamo stariju i braniteljsku populaciju te doniramo stolna računala braniteljskim i drugim udrugama. Moram zahvaliti svim donatorima, od jedinica lokalne samouprave do OPG-a i tvrtki, prijateljskim udrugama, školama i i fizičkim osobama koje su nam pomagale i pomažu jer sami bez njih ne bi ništa mogli – rekao je Bušljeta.

U nastavku svečanosti uručene su zahvalnice i plakete za izniman doprinos u radu Udruge. Zahvalnice su dobili Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci, Udruga kuhara i slastičara grada Slatine, HVIDRA Orahovica, Dino Mataz, Mihael Puljić, Radio Orahovica, Siniša Leopold Škrinjarić, Željko Felbar, Vladimir Grgurić, Dragutin Fišli i Zlatko Gali dok su plakete dobili Ministarstvo hrvatskih branitelja, Virovitičko-podravska županija, Općina Zdenci, Mirko Rončević, Nenad Križić, Josip Horvatin, Karla Ciprijanović, Renato Bunčić i Nenad Sabljak. Na kraju obratili su se i gosti, nazočni predstavnici braniteljskih udruga te potom i načelnik općine Čađavica Mirko Rončević, ravnateljica OŠ Ivana Gorana Kovačića Zdenci Ivana Pavelić, načelnik PP Orahovica Krunoslav Bot, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, dogradonačelnik Slatine Ilija Nikolić, a potom i načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić.

– Općina je uvijek bila uz ovu vrijednu udrugu, odmah po osnivanju uredili smo ovaj prostor doma i prostor udruge, uredili pješaku stazu prema kapelici svete Ane, a imamo projekt i za izgradnju parkirališta uz dom. Uglavnom, tu smo stalno smo u suradnji i pomažemo koliko možemo jer ova udruga to svojim radom i zaslužuje i siguran sam u buduću daljnju uspješnu suradnju – rekao je Durmić.

Izaslanik župana VPŽ, predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović zahvalio je braniteljima iz Duge Međe na brojnim aktivnostima i manifestacijama koje promoviraju cijelu županiju.

– Deset godina je i malo i puno, ali kada pogledamo ovu udrugu i čujemo i znamo što su sve odradili u tom periodu, jasno je da je ovo deset gustih i iznimno vrijednih godina koje su prepune manifestacija koje su prepoznate, slobodno mogu reći, na nacionalnoj razini. Naravno, Županija je uvijek tu za pomoć ovakvim udrugama koliko god to može i uvijek ćemo biti jer UHBDDR Duga Međa je pokazala kako se treba brinuti i za branitelje, ali iza sve pripadnike društvene zajednice – rekao je Begović.

Na kraju, kao izaslanik ministra hrvatskih branitelja, obratio se voditelj Područnog ureda Ministarstva u Virovitici, Anto Krišto.

– Kao vaš i suborac, branitelj, znam koliko ste vrijedni i predani ljudi i sve ovo što radite je vrijedno svake pohvale. U čast ove velike obljetnice ja sam danas obukao majicu svoje udruge iz Virovitice koja je nastala 1998. za odlazak u Vukovar na mirnu reintegraciju i eto ovo je mali znak velikog poštovanja prema ovoj Udruzi. Želja mi je da ovi hrabri ljudi ustraju, rade i dalje i drže ovu Udrugu na ovako visokom nivou, a naravno Ministarstvo hrvatskih branitelja i ja osobno uvijek ćemo im biti potpuno na raspolaganju – zaključio je Krišto.

Svečanost obilježavanja 10 godina ove udruge obilježili su i umjetnica Darinka Šteger sa izložbom svojih likovnih radova te učenici Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci s izložbom u sklopu eTwinning projekta ”U svijetu umjetnika 5”.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)