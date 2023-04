1. ŽNL Slavonija zaustavila pobjedničku seriju Kapelčana, Mateo Pšihistal četverostruki strijelac u visokoj pobjedi Bratstva, remi u Miljevcima

Na travnjacima županijskih prvoligaša proteklog su vikenda odigrani susreti 18. prvenstvenog kola.

Jesenas su nogometaši Dinama iz Kapela Dvora imali maksimalan učinak do utakmice sa Slavonijom iz Sladojevaca. Ovog proljeća, nakon četiri uzastopne pobjede, Kapelčani su ponovno zaustavljeni od Sladojevčana. Obje momčadi na terenu u Sladojevcima izašle su bez vratara. Domaći Ivica Tropšek u gledalištu je bio zbog crvenog kartona, a sva tri gostujuća vratara imala su zdravstvenih problema, pa su se rukavica prihvatili igrači: Zlatko Miler u domaćim te Patrik Kasumović u gostujućim redovima.

Već u drugoj minuti, nakon kombinacije gostujućih igrača, Alen Hodak pogodio je domaću mrežu. Gosti su nastavili s napadima, ali bez promjene rezultata, dok su se igrači Slavonije orijentirali na kontra napade.

U drugi dio utakmice momčad Slavonije ulazi žustrije, što se vrlo brzo osjetilo na rezultatu. U 56. minuti Franko Šterl poravnao je na 1:1, a šest minuta kasnije Patrik Fotez odlično koristi loptu ubačenu s desne strane i ubacuje u mrežu za domaću prednost 2:1. Gosti se bude i visoki Leo Poljak udarcem glavom u 74. minuti ponovno dovodi rezultat u egal – 2:2.

Do kraja se igralo otvoreno i napadački. Pobjedu domaćoj momčadi donio je Manuel Pelikan iz slobodnog udarca s dvadesetak metara u 80. minuti. U preostalom vremenu Dinamo je pokušao doći do poravnanja, ali bez uspjeha. Igrači Slavonije pokazali su više htjenja te su zasluženo došli do druge proljetne pobjede.

Slavonija Sladojevci – Dinamo Kapela Dvor 3:2

Igrač utakmice: Manuel Pelikan

Nekompletno Bratstvo iz Gornjeg Bazja došlo je do uvjerljive pobjede na gostovanju kod Podravca u Sopju, a bilo je 7:0. Gosti su silovito ušli u utakmicu i nakon 25 minuta igre imali prednost od 5:0. Mateo Pšihistal bio je strijelac u trećoj, 10. i 17. minuti, a domaću mrežu u prvom dijelu pogodili su još Filip Rebić u petoj i Dario Godeč u 25. minuti. S gostujućom prednošću od pet pogodaka otišlo se na odmor.

U drugom dijelu gosti su malo usporili ritam, pa su postigli još samo dva pogotka. Strijelci su bili Mateo Pšihistal u 69. i Mihael Viljevac u 74. minuti za konačnih 7:0.

Podravac Sopje – Bratstvo Gornje Bazje 0:7

Igrač utakmice: Mateo Pšihistal

Mikleuš je nastavio s nizom pozitivnih rezultata odigravši neriješeno na gostovanju kod Mladosti u Miljevcima – 1:1. Gosti su poveli pogotkom Josipa Jančića dvije minute prije odlaska na odmor. Konačnih 1:1 postavio je svojim zgoditkom David Lehpamer u 75. minuti susreta.

Mladost Miljevci – Mikleuš 1:1

Igrač utakmice: David Lehpamer

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)