1. ŽNL Zdenačka Sloga pobijedila čačinačku Mladost u derbiju 19. kola: Ivan Ugarković presudio bivšim suigračima

Na igralištu Jelsik u Zdencima pred oko 400 ljubitelja nogometa odigran je lokalni derbi 1. ŽNL između domaće Sloge i čačinačke Mladosti. Gosti iz Čačinaca stigli su bez kartoniranih Biondića i Poljaka te ozlijeđenih Vukomanovića i Krmpotića, dok je domaća Sloga u utakmicu ušla s načetim Turkovićem i Jerešićem. Bila je to čvrsta utakmica po klizavom terenu zbog stalne sitne kiše koja ga je natapala, što je uzrokovalo i lošijom tehničkom partijom obiju momčadi.

Sloga je rano povela, već u desetoj minuti kada je Jerešić gurnuo loptu prema kaznenom prostoru Mladosti, istrčao je vratar Jarnec na 15-ak metara od svojih vrata i odbio ju točno na noge Ugarkovića koji ju lobom šalje pod gredu za 1:0.

Mladost je pokušavala preko brzonogog Čavića, no Turković mu nije dozvolio niti jedan prodor. Najbolju priliku Mladostaši su imali kada je Čorda tukao iz daljine s nekih 25 metara, no siguran je bio Mehmedi. S druge strane Sloga je dva puta išla u kontru tri na dva, no koštao ih je svaki puta potez više.

U drugom dijelu slična priča, Sloga je pokušavala dugim loptama, a Mladost imala više igre, no niti jedna momčad nije imala pravu prigodu sve do 85. minute kada je Mladostaš Rupčić sam krenuo na Mehmedija, no vratar Sloge je brzo reagirao i ostavio tri boda u Zdencima.

Tako je Ivan Ugarković na kraju presudio ”svojima” i donio veliku pobjedu momčadi Danijela Ciglara koja se sada od drugoplasirane Mladosti odvojila na +9.

– Čvrsta, tvrda utakmica, posebno velika borba na sredini terena i na kraju naša zaslužena pobjeda. Imala je i Mladost svoje prigode, ali ulog je bio velik i moram čestitati svojim momcima na odličnoj partiji i velikoj pobjedi. Svakako bih pohvalio obje momčadi na fer i korektnoj utakmici i ništa, idemo dalje – rekao je trener Sloge Danijel Ciglar.

Trener-igrač Mladosti Ivica Marjanović čestitao je Slogi na pobjedi.

– Sloga je jedina momčad bez poraza ove sezone i to je više nego zasluženo, a zaslužena je i današnja njihova pobjeda. Mi smo imali svojih prigoda, posebno mi je žao te prigode Rupčića iz 85. minute, ali što je tu je. Nama je teško bilo nadomjestiti nedostatak čak četiri prvotimca, ali pokazali smo se u dobrom svjetlu, borili smo se koliko smo mogli – rekao je Marjanović.

SLOGA ZDENCI – MLADOST ČAČINCI 1:0

Igrač utakmice: Ivan Ugarković

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)