2. HRL SJEVER Rukometašice Broda slavile na gostovanju u Virovitici

Nakon petka i poraza od Zrinskog 2, rukometašice 1234 Virovitice nisu uspjele doći do bodova niti protiv ekipe Broda koja je jučer (nedjelja) gostovala u Virovitici.

Predvođene Nikom Batinić Brođanke su otvorile utakmicu s 5:1. Ubrzo su se “lavice” približile na -1, isti zaostatak držale su dobar dio prvog poluvremena, no u završnici se gošće još jednom odvajaju te na predah odlaze rezultatom 17:14.

Sredinom drugog poluvremena igračice Broda došle su do prednosti +7 (26:19) kojom su prelomile utakmicu, a do završetka su ju dodatno povećale do konačnih 35:26.

Nika Deskar još je jednom bila najefikasnija igračica u domaćim redovima, a postigla je 11 pogodaka.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Helena Zeman, Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek, Korina Velić 3, Lukrecia Veršec 3, Nadia Dujmović, Klara Crnoja 2, Lea Zupčić 1, Nea Kovač, Nika Deskar 11, Ena Jug 1, Tena Mioč-Cabadaj 5, Lorena Rekić, trener: Darko Grdić

Rukometašice 1234 Virovitice uoči posljednja dva kola nalaze se na 3. mjestu prvenstvene ljestvice s 25 osvojenih bodova.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)