2. ŽNL ISTOK Zrinski uvjerljiv protiv josipovačkog Dinama: Munja pobjedom u međusobnom susretu “preskočila” Plave i došla do drugog mjesta

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 12. kola 2. ŽNL Istok.

Jedan od najzanimljivijih dvoboja odigran je u Jugovom Polju gdje su Plavi ugostili Munju iz Velikog Rastovca. Domaća momčad odlično je ušla u susret te je nakon dvije minute povela zgoditkom Krunoslava Klepača iz kaznenog udarca, no do odlaska na odmor Munja je preokrenula utakmicu u svoju korist. Prvo je u 21. minuti izjednačio Josip Vida, Danijel Bosak pogodio je za 1:2 u 29., dok je deset minuta kasnije prednost gostiju povećao Matheus Bevilaqua de Aguiar. Mreža se još jednom zatresla u 50. minuti, na 1:4 povisio je Vida svojim drugim golom, dok je konačnih 2:4 postavio Gabrijel Palčić u 57. minuti utakmice.

U drugoj subotnjoj utakmici susreli su se bakićka Mladost i Krčevina, a i u ovom susretu do prednosti su prvo došli domaćini. Za 1:0 pogodio je Luka Puškarić nakon 15 minuta igre, no utakmicu je u egal vratio Antun Đurasek sedam minuta kasnije. Do odlaska na predah mreže se nisu tresle, a u nastavku je utakmicu svojim golovima riješio Andrej Horvat. Za 2:1 pogodio je u 68., a za konačnih 3:1 u 80. minuti.

Uvjerljivu pobjedu upisao je Zrinski iz Nove Bukovice koji je s 4:0 slavio protiv josipovačkog Dinama. Do prvog pogotka čekalo se do 57. minute kada je obranu gostiju “probio” Tomislav Kurtić, isti je igrač do kraja postigao još dva zgoditka, dok se u listu strijelaca upisao i Antonio Prpić.

Pobjedu na domaćem terenu upisao je i Grabić koji je ugostio Standard. Strijelci za nova tri boda domaće momčadi bili su Kristian Benko u 37. i Alen Alilović u 60. minuti.

U posljednjoj utakmici kola susreli su se čađavačka Mladost 1930 i Ćeralije. Domaća momčad otišla je na predah s vodstvom 1:0 za koje se pobrinuo Livio Brozović. Na 2:0 povisio je Vitor Matheus Peixoto nakon tri minute igre u nastavku, dok je do kraja utakmice Brozović postigao svoj drugi pogodak. Konačnih 3:1 postavio je Danijel Čović.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)