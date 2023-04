3. NL SJEVER Mandić nakon visokog poraza Papuka: Putovati 3 i pol sata pa igrati stvarno više nema smisla

Oslabljeni Papuk Osječko 1664 nije uspio pružiti jači otpor drugoplasiranoj momčadi na ljestvici, Poletu u Svetom Martinu na Muri. Papuk je u 21. kolu 3. NL Sjever poražen s visokih 5:1, a jedini pogodak za momčad Zorana Mandića postigao je Benjamin Dijanešić.

U redovima Orahovčana nije bilo Borne Mimića, Petra Špoljarića, Mateja Mađaša i Jurice Šantića, ali trener Mandić nije u tome tražio razlog za poraz.

-Puno je razloga koje bih mogao nabrajati, koji su uzrokovali ovako visok poraz, ali neću tražiti alibi na taj način, jer Polet je bio bolja momčad i zaslužio je pobjedu, a ja im čestitam. Ipak, ono što me boli moram spomenuti. Dakle, oslabljen si neigranjem nekoliko igrača, tu ne kukamo, ali kada skrpaš momčad i onda moraš putovati 3 i pol sata do odredišta gdje se igra utakmica, u četvrtom rangu hrvatskog nogometa, to doista više nema smisla. Dečki su premoreni stigli u Sveti Martin na Muri, izašli na teren, nismo pravo ni udahnuli zraka već smo bili u minusu za pogodak. Do kraja prvog dijela bilo je 4:0 za domaćine, a kada kažem da je drugi dio završio 1:1, to puno govori. Tek kada smo uhvatili radnu temperaturu, počeli smo igrati, ali je bilo kasno. Pozivam vodstvo Županijskog nogometnog saveza da putuje s nama kada budemo išli Rudaru u Mursko Središće, nek vide kakav je to osjećaj i onda treba još igrati – u dahu je rekao trener Papuka Zoran Mandić koji je kao igrača utakmice u svojim redovima istaknuo jedinog strijelca Benjamina Dijanešića.

Polet (SMnM) – Papuk Osječko 1664 5:1

Najbolji u redovima Papuka: Benjamin Dijanešić

