3. NL SJEVER Nekompletna Virovitica nada se pozitivnom rezultatu na gostovanju u Domašincu

Nakon prvog proljetnog boda, kojeg su nogometaši Virovitice osvojili na svom terenu u susretu s favoriziranim varaždinskim Varteksom, u momčadi je puno bolje raspoloženje.

Međutim, momčad i dalje očekuje grčevita borba za svaki bod. U 21. kolu 3. nogometne lige, koje je na rasporedu sutra (subota) u 17 sati, virovitički “narančasto-crni” gostuju kod Dinama u Domašincu.

Sa svojim subotnjim domaćinima Virovitičani su dosad igrali dva puta. U Virovitici je Dinamo pobijedio 4:2, a na svom terenu 2:1.

– Nažalost, niti u subotnjoj utakmici neću moći računati na sve igrače, no to ne znači da nećemo pokušati doći do novog pozitivnog rezultata jer samo tako možemo očuvati ligaški status- rekao nam je trener Virovitice Krešimir Crvenka.

Prema svemu sudeći, na gostovanje u Domašinec trener Crvenka će putovati bez četvorce standardnih prvotimaca. Samuel Spudić ima tri žuta kartona, Antonijo Ognjenović još se nije oporavio od ozlijede u Svetom Martinu na Muri, dok braća Luka i Drago Špoljar neće nastupiti zbog privatnih obveza.

Samim tim trebat će se osloniti na mlade igrače koji sve više kucaju na vrata seniorske momčadi, jer su u svojem uzrastu, ali i u seniorskoj konkurenciji, pokazali da se na njih može ozbiljno računati.

3. NL SJEVER, 21. kolo:

Polet (SMnM) – Papuk Osječko 1664.

Varteks – Radnik

Dinamo (D) – Virovitica

Rudar (MS) – Koprivnica

Podravina – Podravac

