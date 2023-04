3. NL SJEVER Papuk na domaćem terenu slavio protiv Podravine iz Ludbrega: Rukavina u sudačkoj nadoknadi osigurao tri boda

20. Prvenstveno kolo 3. NL Sjever donijelo je u Orahovici ogled domaćeg Papuka Osječko 1664. i Podravine iz Ludbrega. Na kraju je završilo pobjedom Papuka od 2:1 i to u posljednjim minutama susreta.

Papuk je poveo u 31. minuti golom Petra Špoljarića, a minimalnom prednosti domaće momčadi otišlo se na predah. Podravina se u utakmicu vratila u 64. minuti zgoditkom Lea Tropšeka iz kaznenog udarca, dok je pobjedu Orahovčanima donio Matej Rukavina zgoditkom iz slobodnog udarca u sudačkoj nadoknadi.

– Iako smo ušli s puno ozlijeđenih i načetih igrača, bila je ovo utakmica u kojoj smo možda stvorili i najviše prigoda ovog proljeća. No, kad te neće – neće. Jednostavno, lopta nije htjela u gol. Uspjeli smo povesti velikom upornošću Petra Špoljarića i držali to vodstvo do penala. Kunu se moji igrači da kaznenog udarca nije bilo, svi su bili u čudu kad je sviran, no to je tako. I nakon izjednačenja smo bili bolja momčad, stvarali prigode i na kraju je sve to skupa došlo do sudačke nadoknade. Kada smo dobili taj slobodnjak, odmah sam zvao Rukavinu i rekao da je to stvoreno za njegovu lijevu nogu. Pogodio je fantastično i moram na kraju reći, donio nam više nego zasluženu pobjedu– rekao je trener Papuka Osječko 1664 Zoran Mandić koji je baš strijelca pobjedničkog pogotka okarakterizirao kao igrača utakmice:

– Matej je odigrao odličnu utakmicu, puno je pretrčao i na kraju zabio taj prekrasan pogodak za pobjedu tako da je zaslužio epitet igrača utakmice – zaključio je Mandić.

Papuk Osječko 1664. – Podravina 2:1

Igrač utakmice: Matej Rukavina

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)