4. LIGA Pitomačani i dalje “grabe” ka naslovu prvaka, na Gmanju je pao i Tehničar: Suhopolje teško stradalo u Predavcu, Voćin u završnici ostao bez pobjede

Proteklog vikenda na travnjacima četvrtoligaša u skupini Bjelovar – Koprivnica – Virovitica odigrani su susreti 19. kola.

PITOMAČA – TEHNIČAR

Derbi kola odigran je u Pitomači gdje je gostovao Tehničar iz Cvetkovca, no niti momčad Krune Lovreka nije našla način kojim bi zaustavila vodeći ligaški sastav na putu ka naslovu prvaka.

Držali su Cvetkovčani “nulu” nakon prvog dijela igre u kojemu su obje momčadi propustile nekoliko izglednih prilika, no zato je nastavak utakmice otvorio Presečanovim igračima put do pobjede.

Nakon sedam minuta igre u drugom dijelu Alen Jantol probio je obranu gostiju i matirao Davida Markušića za 1:0, isto je učinio Nikola Plavšić u 71. minuti, dok je pobjedu Pitomače svojim 20. ligaškim zgoditkom “zapečatio” prvi “topnik” lige Valentino Paradinović.

Prezadovoljan ovom pobjedom bio je domaći trener Presečan koji na raspolaganju nije imao tri prvotimca, kartonirane Kosanovića, Babića i Hajdarovića.

– Iako su pojedini igrači imali problema sa zdravljem i bolovima, moram pohvaliti svoju momčad koja je ostavila srce na terenu za što smo nagrađeni na najbolji mogući način – novom pobjedom. Također, potvrdili smo još jednom da smo najkvalitetnija momčad lige, da imamo karakter i da smo jaki onda kada je to najteže – rekao je nakon utakmice Ivan Presečan.

Pitomača – Tehničar 3:0



Najbolji u domaćim redovima: Alen Jantol

SLATINA – FERDINANDOVAC

U susret 19. kola 4. nogometne lige Bjelovar–Koprivnica–Virovitica na slatinskom stadionu Antune Tone Butorca gosti iz Ferdinadovca ušli su angažiranije i agresivnije. Plod takve igre bila su dva gostujuća zgoditka.

Prvo je domaćeg vratara Marija Embrešića svladao Dino Milinović u 18., a zatim Marko Podravec u 34. minuti. U nastavak Slatinčani ulaze puno bolje. Sudac Stjepan Hruškar u 54. minuti pokazao je na bijelu točku u gostujućem kaznenom prostoru, no vratar Ferdinandovca Stjepan Peršić nadmudrio je Matiju Bubaša.

Pet minuta kasnije gostujući igrač nehotično je svladao svog vratara Peršića za 2:1, nakon toga gosti ponovno preuzimaju terensku inicijativu što je rezultirao novim kaznenim udarcem, u 65. minuti, iz kojega je Siniša Đipalo postigao treći gostujući pogodak.

Denis Petrinjak tri minute prije kraja smanjio je gostujuću prednost na 3:2. Domaći igrači pokušali su u preostalom vremenu doći do izjednačenja, no to nisu uspjeli ostvariti.

– Loše smo ušli na početku što nas je koštalo boljeg rezultata. Našu igru nosio je Renan Franca, koji je uz niz odličnih poteza izborio i kazneni udarac- rezimirao je trener Slatine Darko Krsnik.

Slatina – Ferdinadovac 2:3

Najbolji u domaćim redovima: Renan Franca

VOĆIN – BILOGORA ’91

U Mikleušu, gdje Voćin igra svoje domaće utakmice, gostovala je drugoplasirana momčad lige Bilogora ’91 iz Grubišnog Polja.

Igrači Voćina u 5. minuti iznenadili su goste zgoditkom. Strijelac je bio Nikola Tomić. U nastavku igre domaći nogometaši uspješno su odolijevali brojni gostujućim napadima. Kada se već vjerovalo da će nogometaši Voćina doći do pobjede nad favoritom, gosti su došli do preokreta i tri boda. Prvo je u 85. minuti rezultat poravnao Josip Ivačić, a u sudačkoj nadoknadi gosti iz Grubišnog Polja postigli su još dva pogotka. Strijelci su bili Željko Osrtrman u drugoj i Josip Mrak u petoj minuti sudačke nadoknade.

– Razočaran sam odlukama sudačke trojke. Čestitam mojim igračima na odličnoj igri, posebice iskusnom Emanuelu Jakoviću, koji je iznio glavni teret obrambenih akcija- nakon utakmice izjavio je trener Voćina Ivan Vuković.

Voćin – Bilogora ’91 Grubišno Polje 1:3

Najbolji u domaćim redovima: Emanuel Jaković

DINAMO (P) – SUHOPOLJE

Nogometaši Suhopolja upisali su težak poraz na gostovanju u Predavcu gdje ih je ugostio Dinamo.

Već do 15. minute domaćini su imali prednost 3:0 golovima Antonia Đuričića, a do odlaska na odmor mrežu “grofova” zatresao je i Jakov Crnčić. Nakon 10-tak minuta igre u drugom dijelu pitanje pobjednika riješio je Matija Vrbanić iz kaznenog udarca, prednost Dinama uspio je smanjiti Dominik Šantavec, no do kraja susreta domaćini su s tri nova zgoditka upisali uvjerljivu pobjedu. Strijelci su bili Luka Legčević iz kaznenog udarca i Djef Stanes Ekeu Monkam.

Suhopolje je tako i dalje ostalo na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice s 5 osvojenih bodova.

Dinamo – Suhopolje 7:1

Najbolji u gostujućim redovima: Dominik Šantavec

(www.icv.hr, mš, mra, foto: ilustracija)