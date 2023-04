Dani informacija o hrvatsko-mađarskom prekograničnom programu

Bliži se kraj opsežnog 3,5-godišnjeg projekta Pannon European Grouping of Territorial Cooperation pod nazivom “CBJointStrategy – Supporting the development of hu-hr border region by the joint formed the different figures of the Cross-Border area “, čiji je cilj definirati najvažnije prioritete zajedničkih mađarsko-hrvatskih razvojnih programa proračunskog ciklusa EU-a za razdoblje 2021.-2027. – Interreg HU-HR CBC. U tom procesu sudjelovala su tijela središnje države, lokalne vlasti, regionalni stručnjaci i stručnjaci za razvoj poduzeća iz obje zemlje.

Pannon EGTC održao je informativni dan 31. ožujka 2023. u Barcsu i 5. travnja 2023. u Verőceu, gdje će biti predstavljen obavljeni posao, dovršeni program i očekivani raspored poziva na podnošenje prijedloga u hrvatsko-mađarskoj pograničnoj regiji.

Na dan informiranja spomenuto je da su trenutačno u tijeku pregovori između Mađarske i Hrvatske o usvajanju programa. Cilj mađarske vlade je postići sporazum koji koristi svima. Glavna stvar je stvoriti program koji zapravo služi gospodarskom jačanju južnotransdanubijske pogranične regije. Nakon toga slijedi odobrenje Europske komisije, nakon čega se mogu pokrenuti prvi pozivi na podnošenje prijedloga. Pannon EGTC završit će programski rad do kraja travnja i spreman je za početak programa.

U osnovi, definirano je pet različitih tematskih područja, na temelju kojih će biti moguće primjene u temama gospodarskog razvoja, energetike, očuvanja prirode, turizma, obrazovanja i suradnje.

Prema planovima, nastavit će se program B Light, koji je bio uspješan u prethodnom ciklusu, čiji je cilj podržati zajednički razvoj mađarskih i hrvatskih poduzeća. Bez razvoja malih i srednjih poduzeća nezamislivo je promicati gospodarstvo regije. Zbog visokih cijena energije jednako su važni natječaji za modernizaciju energije i podizanje svijesti.

Turistička kretanja uvijek su vrlo popularna i očekuje se da će tako biti i u budućnosti. Sva ta ulaganja doprinose gospodarskom jačanju regije. Projekti obrazovanja i suradnje iznimno su važni za obrazovne ustanove, nevladine organizacije i razne javne uprave. Prijedlozima će se dionicima obiju zemalja omogućiti razmjena iskustava i razvoj zajedničkih obrazovnih materijala, materijala za podizanje razine osviještenosti ili postupovnih materijala koji mogu olakšati i učinkovitije obrazovne i administrativne postupke.

Na skupu je spomenuto da mađarsko-hrvatski prekogranični program za razdoblje 2021. – 2027. ima na raspolaganju gotovo ista sredstva kao u ciklusu 2014. – 2020. Tih gotovo 60 milijuna eura je 80% Europske unije, takozvani dio financiranja Europskog fonda za regionalni razvoj, kojem se dodaje domaće sufinanciranje mađarske države, koje se, ovisno o predmetu natječaja, može dopuniti do 100%. Stoga se očekuje da će se u okviru programa provesti projekti u vrijednosti od približno 70 do 75 milijuna EUR.

(www.icv.hr, Pannon EGTC)