Djelatnici tvrtke Slatina KOM održali tihi prosvjed ispred Gradske uprave: Traže povećanje plaća

Djelatnici slatinske tvrtke Slatina KOM, koja obavlja komunalne djelatnosti, okupili su se jučer (petak) točno u 14.55 sati ispred zgrade slatinske Gradske uprave na tihom prosvjedu kako bi mirnim putem ukazali na svoje probleme teškog materijalnog stanja s obzirom na inflaciju i značajan porast troškova života, koji su, kako navode u priopćenju, na rubu izdržljivosti i strpljenja.

Također, kako navode u priopćenju, tim su putem željeli apelirati na Grad Slatinu i slatinsko Gradsko vijeće koji nisu do njihovog okupljanja donijeli odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slatine u kojoj je definirana i minimalna cijena usluge sukladno sa Zakonom o gospodarenju otpadom, te su time značajno utjecali na likvidnost tvrtke, mogućnost povećanja plaća djelatnika, a stanje u tvrtki prijeti neposredno i građanima kojima će biti onemogućeno pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog i reciklabilnog otpada, te ostalih djelatnosti koje obavlja Slatina KOM d.o.o.. Djelatnici su nezadovoljni stanjem izrazili nadu da će gradski vijećnici, u suradnji sa Gradskom upravom, naći zajednički jezik i usvojiti odluku koja je već razmatrana na Gradskom vijeću kako bi izbjegli i spriječili nastanak zagrebačkog i splitskog komunalnog scenarija.

Pošto se mirni prosvjed održavao uoči sastanka Međustranačkog vijeća predstavnika političkih opcija zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Slatine, na ulasku u zgradu Gradske uprave zatekli smo Igora Fazekaša (Klub HDZ, HSLS) te ga zamolili da prokomentira okupljanje djelatnika Slatina KOM-a.

– Drago mi je da su djelatnici Slatina KOM-a došli pred Gradsku upravu, jer to govori da je ono o čemu smo govorili na nekoliko zadnjih sjednica Gradskog vijeća nažalost istina. Dakle, riječ je o nefunkcioniranju Grada Slatine kroz činjenicu da od 1. veljače do kraja 11. mjeseca 2022. godine nije bilo vijeća kada se trebalo odlučivati o tome. Prema informacijama koje smo dobili od strane Uprave Slatina kKOM-a, cilj korekcije cijena odvoza otpada nije bio povećanje plaća djelatnicima. Podsjećam da je tvrtaka Slatina KOM u vlasništvu Grada, da je predsjednik Skupštine gradonačelnik Denis Ostrošić, da je upravo on prije dva mjeseca imenovao novi Nadzorni odbor, odnosno za poslovanje Slatina KOM-a nije odgovorno Gradsko vijeće. Vijećnici su izabrani od strane građana, predstavljaju građane i da zastupaju interese građana, a ne da bi rješavali probleme koje treba odgovorno rješavati Gradska uprava, odnosno gradonačelnik i njegove stručne službe- istaknuo je Fazekaš te dodao:

– Mi smo na vijeću predlagali rješenje. Dakle, ako je odvoz otpada u Zagrebu trenutno povoljniji nego u Slatini, ako je fiksni dio odvoza otpada u Osijeku 30,50 kuna s PDV-om, mi smo predložili da se taj iznos korigira na 45 kuna, ali ako je Vlada RH mogla pronaći sredstva kako bi svim građanima RH osigurala po povlaštenoj cijeni i električnu energiju i plin, predložili smo da se taj iznos od 45 kuna za fiksni dio odvoza otpada financira iz gradskog proračuna rebalansom. Dakle, tražimo rebalans, tražimo da se kroz njega to riješi, a na Upravi, Nadzornom odboru i Skupštini Slatina KOM-a, sukladno zakonu o trgovačkim društvima, su zajamčena materijalna prava zaposlenika, a ne na nama- zaključio je Fazekaš.

Nakon sastanka Međustranačkog vijeća dobili smo izjavu i slatinskog dogradonačelnika Ilije Nikolića.

– Mi smo na zadnje dvije sjednice Gradskog vijeća stavili na razmatranje odluku o korekciji cijene odvoza otpada, koju je predložila tvrtka Slatina KOM, no većina vijećnika je oba puta bila protiv te odluke. Mi smo, u nadi da ćemo se uspjeti dogovoriti, oba puta skinuli tu točku s dnevnog reda, a danas smo imali sastanak na kojemu je tema bila i stanje u Slatina KOM-u. Na Međustranačkom vijeću smo imali jedan konstruktivan razgovor koji, nadam se, vodi rješenju tog pitanja, ali, ponavljam, opet je sve na onima koji imaju većinu u Gradskom vijeću, a to su klubovi vijećnika HDZ, HSLS i SDP i Fokus. Mi u Gradu smo svjesni situacije u Slatina KOM-u, znamo da je tvrtka u problemima jer su energenti išli gore, a cijene usluga se nisu dizale. Jednim dijelom je za to odgovorno i Gradsko vijeće. Što se tiče povećanja plaća djelatnika Slatina KOM-a, oni su trgovačko društvo i imaju svog predstavnika sindikata koji je gradonačelniku i meni najavio da bi oni održali s nama sastanke na koje ćemo se odazvati te vidjeti što možemo napravit da ti ljudi ne budu zakinuti- rekao je dogradonačelnik Nikolić.

