EHF EUROPSKA LIGA Našičani se iz Göppingena vraćaju s -9: Janko Kević i Luka Moslavac najefikasniji u redovima NEXE-a

U prvom susretu četvrtzavršnice EHF Europske lige našički NEXE uvjerljivo je poražen na gostovanju u Göppingenu od domaće momčadi Frisch Auf Göppingen 32:23.

Gosti iz Našica bolje su ušli u susret te su imali prednost do desete minute. Tada su se razigrali domaći rukometaši koji serijom 4:0 odlaze na prednost od dva pogotka. Do 28. minute Našičani imaju zaostatak od tri do četiri zgoditka, no u posljednje dvije minute prvog dijela njemačka momčad serijom 3:0 odlazi na + 6 (15:9).

Početkom drugog dijela domaći rukometaši povećavaju svoju prednost na +8 (19:11), a sredinom drugog dijela i na +10 (23.13). Našičani se bude i 52. minuti pri rezultatu 26:19 imaju napada za smanjenje zaostatka na -6, ali ga nisu iskoristili i domaći rukometaši vrlo brzo ponovo odlaze na +10. Na kraju je završilo 32:23 za domaću momčad.

U našičkim redovima najefikasniji su bili Janko Kević sa sedam i Luka Moslavac sa šest zgoditaka, dok je u domaćim redovima briljirao hrvatski vratar Marin Šego s 12 obrana.

Uzvratna utakmica igra se u Našicama u utorak 18. travnja.

– Naša dvorana uvijek je puna, neovisno igrali se Bundesliga ili Europska liga. Odigrali smo vrhunsku utakmicu. NEXE ima dobru ekipu, ali ih danas nije išlo. Mi ćemo u uzvratu biti oprezni, jer se ova razlika može dostići- oprezan je jedan od junaka utakmice vratar domaće momčadi Marin Šego.

U našičkim redovima i dalje tinja optimizam.

– Nije išlo dobro niti u napada niti u obrani. Igrali smo s kvalitetnom momčadi koja ima vrhunske pojedince. Oni su dolazili do lakih pogodaka, a mi smo upali u njihov tempo. Pred nama je još uzvratna utakmica. Ne treba se predati. Dat ćemo sve od sebe kako bi došli do pobjede, a ako nam se otvori i do prolaza- nadu ne gubi vratar NEXE Dominik Kuzmanović.

NEXE: Dominik Kuzmanović (6+0), Marko Račić, Aleksandar Bakić, Fran Mileta 1, Predrag Vejin, Ivan Sršen 4, Mihailo Radovanović (1+0), Marin Jelinić 2, Borna Manci Mičević, Alen Blažević, Andraž Velkavrh, Tomislav Severec, Luka Moslavac 6, Janko Kević 7 (5), Mario Tomić i Gianfranco Pribetić. Trener: Branko Tamše.

(www.icv.hr, mš, foto: RK NEXE)