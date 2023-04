Grad Orahovica prijavio nove projekte: Izgradit će se pješačka staza od Donje Pištane do Orahovice, a rekonstruirat će se i pješačka staza u Ulici kralja Zvonimira

Grad Orahovica u proteklih je nekoliko mjeseci prijavio nekoliko projekata na otvorene Javne pozive. Niz je to projekata korisnih i nužnih za razvoj grada i bolji život svih građana. Na pitanje što je to realizirano u proteklom periodu, gradonačelnik Saša Rister kaže:

– Prijavili smo projekt “Izgradnja pješačke staze od Donje Pištane do Orahovice” ukupne duljine 630 metara na natječaj Programa podrške regionalnom razvoju, objavljen od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Natječaj je trajao do 24. ožujka, a ukupna vrijednost projekta iznosi 117.042,50 eura. Zatraženo je sufinanciranje u iznosu 69.000,00 eura, odnosno 59% od ukupne vrijednosti projekta, dok će ostatak biti vlastito učešće Grada Orahovice. Realizacijom projekta bit će, dakle, izgrađena pješačka staza od Donje Pištane prema Orahovici u dužini od 630 metara. Na Javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prijavili smo projekt “Rekonstrukcija pješačke staze u ulici kralja Zvonimira od k.br. 67 do k.br. 97, odnosno do spoja s ulicom Matije Gupca. Projektom je predviđena rekonstrukcija pješačke staze u dužini 310 metara, ukupna vrijednost projekta je 71.674,38 eura, a zatraženo je sufinanciranje u iznosu od 28.669,75 eura, što iznosi 40% ukupnih troškova– rekao je Rister.

(www.icv.hr, vg)