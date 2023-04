Kino u Pitomači nekad i danas: Od prvih projektora do današnje moderne opreme

Počeci filma sežu u daleku prošlost, no, najznačajniji razvoj filma odvija se tijekom 19. i 20. stoljeća, te se nastavlja i danas.

Početak i „otkrivanje“ filma u Pitomači je krenulo 1916. godine kada je prvi fotograf Konard Heren u Pitomači predstavio filmski projektor i film. Dolaskom filma, 1922. godine s radom započinje Kino Pitomača, a tih godina Pitomača doživljava najjači napredak u gotovo svim područjima i stvorena je osnova za današnji izgled mjesta.

Prvi ton-film u Pitomači pojavljuje se 1940. godine te kino dobiva naziv „Ton kino“. Glavni operator tijekom njegovog postojanja bio je Vatroslav Kos zvan Nacek, a prvo kino nalazilo se na križanju ulice Ljudevita Gaja i Dragutina Domjanića. Česti gost u tom kinu bio je i Zdenko Grgačić koji se je s radošću prisjetio tadašnjeg djetinjstva, ali i kasnije rada u Kinu Pitomača.

– U to vrijeme, kada je takozvani Cico otvorio kino u Pitomači, svi su vrlo često išli u kino. Ljudi su nekada mogli biti pretplaćeni na kino i mogao si imati godišnju kartu s točnim redom i brojem sjedala. Filmovi su se prikazivali srijedom, subotom i nedjeljom u 16, 18 i 20 sati. Ja sam obavezno išao vikendom. Sjećam se da su brat i šogorica imali tu godišnju pretplatu na kino pa sam prvo išao u 16 sati, a onda s njima u 20 sati pogledati film jer jednom nije bilo dovoljno – sa osmijehom se prisjeća Zdenko te ističe kako se od malih nogu interesirao za kino projekciju.

– Tamo je bila jedna mala prostorija i jedan kino projektor i to je mene strašno zanimalo kao klinca. Onda me je glavni operator Kos jednom pozvao da vidim kako to izgleda. Zaista je bilo riječ o maloj prostoriji, jedva su dvije osobe stale u nju. Kada sam vidio kino projektor bila je to ljubav na prvi pogled, koja se samo više produbljivala kako mi je Kos pokazivao njegov rad – dodaje.

Kako su godine prolazile, prvi zabilježeni početak filma i kino predstava u sadašnjem Centru za kulturu „Drago Britvić“ bio je 25. prosinca 1965. godine kada je prvi puta emitiran film „Osvajač Marakaiba“. Od te godine pa sve do negdje 1983. kino je radilo „punom parom“, a zatim prestaje s radom. Nakon duže stanke, kino svoja vrata ponovo otvara 26. prosinca 1993. godine s poznatim filmom „Tjelohranitelj“.

– U kino projekcije me je zapravo uveo Štef Kovačić. Inače rođeni Pitomačanin, ali je živio u Zagrebu i radio u Kinematografima. On mi je i pokazao kako se to radi i kako treba pravilno prikazati film. Mi smo tada imali projektore na ugljen i u tom bubnju, odnosno projektoru, su bila dva ugljena kao minus i plus, sa strane su bile dvije ručice koje približavaju te ugljene jedan drugome. Ali nisu se smjeli dodirnuti jer bi se onda ugasilo, a nisu smjeli biti ni previše odvojeni jer bi se opet ugasilo, tako da su trebali biti na određenoj distanci. Tako da sam ja cijelo trajanje filma ustvari gledao kroz prozorčić koji je na projektoru, pazio i ‘štimao’ te ugljene da se ne bi film ugasio – objašnjava nam Zdenko te dodaje kako su nekada filmovi bili na rolama koje su bile dužine 600 metara.

– Filmove si dobivao na tim rolama, znao se dobivati po 6, 8 čak i 12 rola i bila je posebna tehnika kako ustvari spojiti te role, na početak i na kraj, da bi dobio cijeli film s malo prekida. Točno moraš paziti koja je prva rola, koja druga i tako po redu, sve te role spojiti na dva velika koluta od 1800 ili dvije tisuće metara. Onda je ta jedna rola išla u jedna, a druga u drugi projektor – dodaje.

Najgledaniji film u ono vrijeme bio je „Obitelj Kremenko“ kojeg je u dva dana došlo pogledati 870 gledatelja. Isto tako, 90-ih godina filmovi su se prikazivali i po školama i domovima s prijenosnim projektorom, a hit film tada je bio „Kako je počeo rat na mom otoku“.

Nakon svega, danas je kino sve živahnije, sve snažnije, iako se ova aktualna priča teško može uspoređivati s nekim davnim vremenima, u kojima je kino bilo središte društvenog života.

– Kino je bilo središte društvenog života tada i ja sam stvarno baš s voljom sve to radio, to je bila baš ljubav. Bilo mi je baš žao kada je prestao s radom, jer s godinama je bilo sve manje i manje ljudi. Danas ovo naše novo kino je super. Odlično ozvučeno, projekcije su najnovije ma stvarno super, sve pohvale – kaže nam Zdenko.

Danas je unutrašnjost Centra za kulturu, nazvanom po Dragi Britviću, u potpunosti obnovljena 2020. godine. U novom ruhu Kino Pitomača svoju prvu kino projekciju započelo je u prosincu 2021. godine.

– Prijavom na projekt Ministarstva kulture iz programa Investicijske potpore u 2020. godini, Ministarstvo kulture, za drugu fazu uređenja dvorane Centra za kulturu izdvojilo je 500 tisuća kuna. Tako je i uz pomoć općine Pitomača kupljena auto-vizualna opreme kojom su ostvareni uvjeti za održavanje kino projekcija s najsuvremenijom opremom. Išli smo na to da naravno uz cijelu obnovu Doma kulture, unutrašnjeg i vanjskog dijela, da to ustvari bude jedna multifunkcionalna dvorana gdje će se moći održavati sve kulturne manifestacije, ali i kino projekcije – rekao je jedan od voditelja pitomačkog Kina Hrvoje Filipović.

Od otvorenja novouređenog kina pa do kraja ožujka 2023., u Kinu Pitomača prikazano je 150 filmova, a najgledanije projekcije bile su animirani film „Malci 2: Kako je Gru postao Gru“ i hrvatski film „Marginalci“ koji je emitiran čak četiri puta i pogledalo ga je više od tisuću gledatelja.

Kino Pitomača organizira i besplatne kino projekcije u suradnji s školama, klubovima i udrugama s područja općine.

– Do sada smo imali osam besplatnih kino projekcija, a u budućnosti planiramo to činiti barem jednom mjesečno kako bismo privukli što više mještana da se vrate u kino – kaže H. Filipović te ističe kako su, u nešto više od godinu dana rada zadovoljni radom i posjećenosti kina.

Kino Pitomača trenutno ima potpisane ugovore s vodeća četiri distributera filma u Hrvatskoj: Blitz, Duplicato media, Editus i Continental film.

– Svi filmovi koji izađu uvijek su kod nas u kinu par dana kasnije, zavisi koji dan izađu. No, ima i filmova poput „Batmana“ koji je na dan svjetske premijere bio i kod nas u kinu. Trudimo se ići u korak s vremenom i najnovije filmove odmah prikazati kod nas – kaže Hrvoje F. te dodaje kako su petak odlučili posvetiti mladima, a nedjelja je rezervirana za ‘obiteljski dan’ kada prikazuju jedan animirani i jedan obiteljski film.

Zadovoljstvo ne skrivaju ni mještani općine koji s radošću dolaze pogledati najnovije kino projekcije.

– Kino je stvarno prekrasno i jedva smo dočekali da se uredi i mislim da je ovo na Virovitičko-podravskoj županiji, ako ne i šire, jedno od boljih kina. Super je što je to ustvari multifunkcionalna dvorana tako da smo dolazili tu i na predstave. Ali više volim u kino kada prikazuju dobre filmove, odnosno one koje ja volim, no sve u svem odlično je – kaže nam Draženka Jakupec, a s njom se slaže i Ines Starčević.

– Stvarno je jako lijepo uređeno s obzirom kako je sve izgledalo prije. Filmovi su stvarno novi i s tim smo oduševljeni. Volim dovesti i svoje nećake na nedjeljne projekcije animiranih filmova i njima je to stvarno super, upotpunimo si popodne i vide novi crtić. Lijepo je što za vikend ne moramo u Đurđevac ili Viroviticu u kino nego ga imamo ovdje i tako si možemo upotpuniti vikend – kaže Ines Starčević.

