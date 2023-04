Košarkašice ŽKK Virovitice osvojile 15. Uskršnji turnir u Koprivnici: Iva Knežević MVP, Iva Marošević najbolji strijelac, te s Klarom Švarbić u najboljoj petorci turnira

Mlade košarkašice ŽKK Virovitice do 12 godina starosti pobjednice su odlično organiziranog 15. Uskršnjeg turnira za mlađe uzrasne kategorije odigranog u Koprivnici. Turnir je ove godine okupio šest ekipa iz Zagreba, Slavonskog Broda, Čakovca, Gole, Koprivnice i Virovitice.

Igračice ŽKK Virovitice prvo su osvojile svoju grupu A u kojoj su igrale s ekipom Falcons iz Zagreba i Broda na Savi. U prvoj utakmici potpuno su dominirale parketom te su iznenadile mlade košarkašice iz Zagreba. Razlika je rasla iz minute u minutu i na kraju se zaustavila na +70 za raspoložene igračice ŽKK Virovitice.

Druga utakmica bila je znatno neizvjesnija i zahtjevnija. Ekipa Broda na Savi, koja je redovit sudionik poluzavršnica i završnica Prvenstava Hrvatske, bila je tvrd orah i pobjednik je riješen u samoj završnici. Na početku su se bolje snašle djevojke iz Slavonskog Broda i povele 8:2, da bi do poluvremena igračice ŽKK Virovitice uspjele preokrenuti rezultat na 15:13. Tijekom treće četvrtine rezultat je još jednom završio u egalu, odnosno 19:19, a onda su djevojke trenera Fritza ubacile u brzinu više i s nekoliko prelijepih akcija “odlijepile” se od Brođanki za konačnih 31:23.

U finalu su ih čekale stare poznanice, igračice domaće ŽKK Koprivnice. Utakmice ove dvije ekipe u najmlađim dobnim kategorijama oduvijek su obilovale odličnim igrama i neizvjesnošću. Dobra igra niti ovaj put nije izostala, no neizvjesnost je. Očito da je pobjeda protiv Broda na Savi napunila igračice ŽKK Virovitice velikim samopouzdanjem te su već u prvoj četvrtini stvorile prednost od osam koševa razlike, a istu su do poluvremena povećale na +15. U drugom dijelu nastavilo se gotovo u istom tempu do konačnih +26 što ih je odvelo do osvajanja turnira.

Koliko su igračice ŽKK Virovitice odigrale odličan turnir najbolje govori i podatak da je za najbolju igračicu (MVP) proglašena Iva Knežević. Iva Marošević odnijela je titulu najboljeg strijelca s čak 44 postignuta koša te je pobijedila i u izvođenju slobodnih bacanja gdje je u finalu ubacila sva slobodna bacanja. Ovaj rezultat upotpunila je i činjenica da je u prvu petorku turnira, uz Ivu Marošević, izabrana i Klara Švarbić.

Na kraju svakako treba istaknuti odličnu organizaciju turnira i zahvalu članovima ŽKK Koprivnice na gostoprimstvu na najvišoj razini, što ih odlikuje sve ove godine, dok je pehare, medalje i priznanja najboljima uručio predsjednik Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije Zdravko Rupnik.

ŽKK Virovitica: Tesa Slanac 6, Mia Domišljanović 8, Iva Marošević 44, Iva Knežević 29, Katarina Kanjka 8, Mia Milković 12, Viktorija Maljak 12, Olja Radulović 2, Tena Derežić 2, Klara Švarbić 14 i Lavinia Subota 12.

