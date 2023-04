Miroslav Tot i dalje na čelu Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Orahovica

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Orahovica održala je svoju redovnu izvještajnu te izbornu skupštinu kojoj su nazočili izaslanik gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, Tomislav Majetić, predstavnici braniteljskih udruga iz Orahovice i Duge Međe te članovi udruge. U uvodu skupštine nazočni su paljenjem lampiona odali počast poginulim hrvatskim braniteljima kod njihovog kod spomen obilježja u središtu Orahovice, a sjednica je potom održana u hotelu Dukat. Predsjednik Miroslav Tot istaknuo je kako se rad udruge u proteklom razdoblju, kroz temeljnu zadaću očuvanja istine o Domovinskom ratu, bazirao na dvije velike aktivnosti.

– Najviše truda i rada usmjerili smo ka organizaciji tradicionalne hodnje ”Stopama Željka Majora” u čast ubijenom hrvatskom heroju na Ovčari, za kojeg smo i ove godine hodali od njegovih Čačinaca do Vukovara, a sve u sklopu našeg projekta ”Korak po korak do cilja”. Druga aktivnost je također tradicionalna, a to je večer poezije ”Zaliječimo tugu stihovima” u kojoj spajamo domoljublje, ljubav prema lijepoj riječi i našem zavičaju. Svojim smo se programskim načelima uvijek borili za dignitet hrvatskih branitelja i njihovih obitelji s vrlo jasnim ciljem stvaranja sustava društvenog poštovanja prema nama braniteljima bez kojih ne bilo slobodne i samostalne Hrvatske – rekao je Tot te naglasio kako se ove dvije aktivnosti provlače i kroz plan rada za tekuću godinu.

U nastavku skupštine odrađen i je izborni dio u kojem je Miroslav Tot jednoglasno potvrđen za predsjednika i u novom mandatu, a u novim mandatima potvrđeni su i dosadašnji dužnosnici i to Stjepan Dujmić kao dopredsjednik, Stjepan Šebalj tajnik te Zvonko Borda rizničar. U Upravni odbor još su izabrani Mato Mesić, Vlado Brbot, Damir Vratković, Viktor Bulava i Mirko Sekulić, novi Nadzorni odbor čine Željko Straka, Darko Žužak i Josip Nemec dok su u novom Sudu časti Božo Kusić, Antun Maršić i Josip Radočaj.

Na kraju skupštine rad udruge pozdravili su gosti među kojima i izaslanik gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, Tomislav Majetić:

– Uvijek je posebna čast i ponos doći među hrvatske branitelje, a nazočnost dužnosnika gradskih i regionalnih samouprava, posebno nas mlađih je najmanje što možemo učiniti kako bi im odali dužno poštovanje što su nam svojom hrabrošću i krvlju dali slobodnu Hrvatsku. Ova udruga je prepoznatljiva sa svojim aktivnostima i u ime gradonačelnika Saše Ristera i svoje osobno, zahvaljujem im se i čestitam na predanom radu te sam siguran kako će istim tempom nastaviti i dalje uz naravno punu potporu gradonačelnika i Grada – zaključio je Majetić.

(www.icv.hr, vg)