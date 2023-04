Neizvjesna utakmica u Čačincima pripala gostima: Duspara u posljednjim sekundama odveo Slogu u četvrtfinale kupa

Oko 200 ljubitelja nogometa jučer (srijeda) je u Čačincima vidjelo vrlo dobru nogometnu predstavu u sklopu osmine finala Županijskog nogometnog Kupa između domaće Mladosti i zdenačke Sloge. I jedni i drugi u utakmicu su ušli lišeni pomoći nekoliko važnih igrača. Kod domaćina nedostajali su Rupčić i Vukomanović, vratio se tek oporavljeni Krmpotić, dok su kod Sloge izostali ozlijeđeni Jerešić, Turković i Mario Duspara.

Počelo je odlično za Zdenčane koji su poveli u 11. minuti golom Prlića, a uz prednost, od 28. minute gosti su imali i igrača više budući da je isključen Biondić zbog prekršaja nad Mataijom u izglednoj situaciji za pogodak.

Od tog trenutka momčad Danijela Ciglara stala je na loptu i pokušavala razvući obranu Mladosti kako bi došli do drugog pogotka, no to im nije pošlo za rukom. U posljednjim trenucima prvog dijela utakmice nepotrebno protestira vratar gostiju Prlić, zbog čega je sudac Dinko Cafuta dosudio neizravan udarac na 16 metara. Loptu je namjestio Ramić i kratko gurnuo za Čavića koji pogađa za 1:1.

Gosti su nastavili prijetiti dugim loptama što im se isplatilo u 71. minuti kada je Ciglar pogodio za 2:1, no dvije minute kasnije, nakon prekršaja nad Čavićem, dosuđen je kazneni udarac za domaću momčad kojega je Čavić sam i realizirao za 2:2.

Uslijedila je serija promašaja Davida Bušljete. Činilo se tada da su jedanaesterci neminovni, no ključnim se pokazao potez trenera Ciglara koji je u napad u posljednjim minutama poslao kapetana Dusparu. Prvi pokušaj prema njemu bilo je zaleđe, no u drugoj šansi Duspara je pogodio za prolaz Sloge.

– Prije svega moram reći da je bila odlična utakmica. Mi smo na kraju bili s(p)retniji bez obzira što smo gotovo 70 minuta imali igrača više. Mladost je pružila odličan otpor, sjajno su se borili, stvarali su prigode, a mi nismo znali pokrivati taj međuprostor u koji su nam ulazili. Oni kao mlada, poletna ekipa koristili su naše greške. Nama je nedostajalo svježine i dužine na klupi, ali eto na kraju mislim da smo zasluženo slavili– rekao je pobjednički trener Ciglar.

Trener Mladostaša Ivica Marjanović bez obzira na poraz može i mora biti ponosan na svoju momčad, što je i sam potvrdio:

– Poslije crvenog kartona nismo se predali, željeli smo pred svojim navijačima dati sve od sebe i odigrali smo jako dobro, čak ravnopravno sa Slogom i u nekim trenucima smo izgledali i bolje na terenu. Utakmica jako dobra, gledljiva, Sloga je pokazala jednu lijepu kombinatornu igru i na kraju su definitivno zaslužili za ovaj jedan pogodak slaviti. Šteta što obje ekipe danas nisu bile kompletne, bila bi još bolja utakmica, ali eto, na kraju čestitam gostima na prolasku dalje– zaključio je Marjanović.

Mladost Čačinci – Sloga Zdenci 2:3

Igrač utakmice: Dražen Duspara

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)