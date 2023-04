Noć knjige u Knjižnici i čitaonici Pitomača: Održana promocija knjige “Spašavala sam brak, a spasila sebe” Vesne Oršulić

Specijalistica obiteljske medicine, gestalt psihoterapeutkinja i seksualna savjetnica Vesna Oršulić, jučer (petak) je u povodu Noći knjige u Knjižnici i čitaonici Pitomača održala promociju svoje knjige “Spašavala sam brak, a spasila sebe”.

– Udala sam se s 30 godina, nisam bila baš mlada i imala sam sve preduvjete da budem sretna u braku, a ipak to nisam bila. Čitala sam o toj problematici, pitala sam okolo za savjete i nisam nailazila na odgovor koji bi mene zadovoljio. Tada sam odlučila napisati sama svoju knjigu jer kao gestalt psihoterapeut u svojoj se ordinaciji vrlo često susrećem s bračnom problematikom. Ja sam prvenstveno liječnik, nisam pisac, i uspjela sam spojiti svoju osobnu priču i dati jednu znanstvenu pozadinu– kaže autorica Vesna.

“Spašavala sam brak, a spasila sebe” izuzetno je zanimljiv spoj osobne priče i priručnika koji govori o tome kako izgleda bračni život kada se spoje “mamin sin” i “tatina princeza” koji zajedno imaju četvero djece, a uz to oboje rade, te o tome kako je praktična vjernica od očaja i beznađa terapijskim pisanjem i molitvom postala sretna žena i konačno glavna uloga u vlastitom životu.

– Ova knjiga nosi jednu značajnu poruku, da treba iskoračiti iz uloge žrtve koja je kod nas žena vrlo prisutna. Dobivamo ju odgojem i na neki način, ako ste u sakramentalnom braku, onda ne vidite izlaz iz situacije. Bog nije smislio brak da bi bili nesretni, nego da trebamo nešto mijenjati. To mijenjanje bi značilo da ja trebam raditi na samoj sebi, da trebam odrasti u pravom smislu te riječi i kad odrastete, onda se rješenja nameću sama– kaže autorica te ističe kako je u knjizi ponudila “formulu” za rješavanje problematike.

– U knjizi sam ponudila, nazvala sam to “Vesnina čarobna petica”, jedan način gdje kroz pet koraka možemo riješiti bilo kakav problem u kojem se nađemo. Dakle prvo moramo vidjeti što je problem, tada moramo vidjeti što su naša očekivanja vezana uz taj problem, iza toga odmah moramo odustati od svih tih očekivanja, ali si pojasniti koje su naše želje. Želja je vaša i vi za to uzimate potpunu odgovornost. Iza toga slijedi hodogram, vi ćete naći način i put kako da tu svoju želju ostvarite i onda ju krenite ostvarivati– objašnjava autorica.

Autorici je ovo treće objavljeno djelo, nakon crtica iz Domovinskog rata “Moja ratna priča” te zbirke kratkih priča “Priče iz ordinacije i poneka erotska”. Knjiga “Spašavala sam brak, a spasila sebe” izdana je prošle godine, te je sama autorica bila iskrena i autentična što je uvelike rezultiralo pozitivnim “feedbackom” publike odnosno onih koji su pročitali knjigu.

– Kroz promocije vidim da knjigu većinom čitaju žene, ali ju prosljeđuju i svojim partnerima i oni koji su pročitali knjigu smatraju da bi tu knjigu trebali pročitati i mladi prije nego što stupe u brak. Uvjerena sam da bi im ova knjiga jako koristila, a koristila bi svima i u bračnom partnerskom odnosu, ali i bilo kojem drugom odnosu. U knjizi sam bila potpuno iskrena i nisam štedjela ni sebe ni supruga. Znači problem koji je moj i u kojem se i vi možete prepoznati može biti nešto, neki zalog da ćete pročitati do kraja i stvarno upotrijebiti. Sada imam povratne informacije da to stvarno djeluje i to je ono što sam željela. Jer neke probleme ne možemo reći bližnjima, netko si ne može priuštiti psihoterapiju, dakle prepušteni smo sami sebi, a ako smo prepušteni sami sebi, ja dajem alat koji zbilja djeluje– kaže autorica Vesna.

Cijelu promociju knjige glazbeno je popratio Jan Stilinović.

