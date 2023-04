Off-road vratolomije, quadovi i cross motori na 2. proljetnom off-road druženju u Novoj Jošavi pokazali sav adrenalin i ljepotu ovog sporta

Off road klub Orahovica organizirao je u malom orahovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, na imanju neuništivog ljubitelja off roada Emila Hašpraja – Enđe, 2. proljetno off-road druženje koje je okupilo više od 500 posjetitelja.

Sve je počelo izložbom oldtimer vozila koju je pripremio Oldtimer klub Našice, a zatim je održano i službeno otvorenje.

-Ovo je nešto o čemu sam godinama sanjao i za što sam dugo pripremao svoju stazu. Prošle godine je sve počelo i bilo je odlično, ali ove godine je naša udruga sve nadmašila. Hvala svima koji su došli i uživajte – rekao je kratko Hašpraj.

Ovaj oktanski spektakl otvorio je orahovački gradonačelnik Saša Rister.

-Vidljivo je kako ovakvi događaji trebaju Orahovici i ja se od srca zahvaljujem Emilu i Off road klubu Orahovica koji su uložili ogroman trud u organizaciji i zasigurno će ova manifestacija već od iduće godine dobiti još veću potporu i pomoć Grada i Turističke zajednice jer to i zaslužuje – naglasio je Rister.

Krenule su potom “lude” vožnje. Off road vozači pokazali su svoje vještine u dvije kategorije, soft i hard, u softu je vozilo petnaest, a u hardu troje vozača koji su pristigli iz čak četiri županije, osim domaće Virovitičko-podravske, majstori za volanom stigli su iz Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije. Vozili su po barama, uz i niz velika brda, preko raznih prepreka, a iako je bilo nešto izvlačenja gurtnama i vitlom, vozačima ništa nije smetalo da ostvare brza i dobra vremena.

Nakon softa, krenuo je žestoki hard kroz šumu i nove prepreke na kojima je viđena demonstracija monster truck vozila. Nakon toga, na scenu su stupili cross motori u revijalnoj vožnji te potom i natjecanje u vožnji quadova i bicikala za djecu. Na kraju, kada je podvučena rezultatska crta, u natjecanju soft off road vozila najbrži je bio Petar Zavadil iz Kaptola u svom Suzukiju s vremenom od 2 minute i 2 sekunde, drugo mjesto pripalo je Vjekoslavu Josipoviću za volanom Nissana iz Djedine Rijeke u općini Čaglin s vremenom 3 minute i 10 sekundi, dok je treće mjesto osvojio David Balaž iz Radovanaca iz općine Velika vozeći Jeep Cheerokee i prešavši stazu za 3 minute i 21 sekundu.

Kod hard vozila najbrži je bio vozač monstera Goran Gudeljević iz Cernika s vremenom 3 minute i 10 sekundi. U natjecanju quadova kod djece najbrži je bio Bruno Has Bolić s vremenom 0,42 sekunde, drugo mjesto osvojio je Noa Opat s 0,43 dok je broncu oko vrata stavio Marin Fekete koji je stazu prošao s 1,02 minute. Bruno Has Bolić slavio je i u vožnji biciklom koji je malu stazu prošao za 14 sekundi, drugo mjesto pripalo je Gabrijelu Čaliću koji je bio samo sekundu sporiji, dok je treće mjesto osvojio Noa Opat koji je vožnju okončao za 17 sekundi.

Posljednja disciplina bila je iznimno zahtjevna i napeta, a riječ je o povlačenju užeta, veliki okršaj između žena i muškaraca, a na kraju su pobjedu više nego zasluženo odnijele žene.

-Teško mi je bilo što reći na kraju jer samo ljudi koji su radili na pripremi cijele priče nekoliko mjeseci znaju koliki je trud uložen, koliko smo dali sebe u sve ovo, sami smo sve pripremili i mogu reći da sam presretan, srce mi je puno. Hvala svim kolegama vozačima koji su došli i podržali nas, hvala vozačima motora, našoj djeci, veliko hvala velikom broju ljudi koji je došao i pljeskom i bodrenjem pratilo svakog vozača. I na kraju od srca hvala lokalnim orahovačkim obrtima i tvrtkama bez čijih donacija i pomoći sve ovo ne bi bilo moguće. Svi posjetitelji su počašćeni besplatnim grahom, bio je tu napuhanac za djecu, a na kraju smo i provozali kroz stazu sve one koji su to željeli isprobati. Hvala svima još jednom i već krećemo s pripremama za iduću godinu – rekao je nakon proglašenja najboljih, predsjednik Off road kluba Orahovica Radivoj Bolić.

