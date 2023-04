Osječanin (44) automobilom upravljao s 3,28 promila, završio na triježnjenju u postaji: Prijeti mu kazna do 2.650 eura

U nadzoru prometa na području PU osječko-baranjske jučer (srijeda) su evidentirana četiri vozača osobnih automobila i jedan vozač četverocikla koji su bili pod utjecajem alkohola.

Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u Osijeku u 12,35 sati, kada je nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljao 44-godišnjak iz Osijeka.

– Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 3,28 promila te je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja alkohola – kažu iz PU osječko-baranjske.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura ili do 60 dana zatvora i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.

