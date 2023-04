Potpora za mikro, male i srednje poduzetnike: Otvorene su prijave za novi ciklus potpora za razdoblje od travnja 2023. do ožujka 2024.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvorila je mogućnost novih prijava za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine.

Krajem ožujka završio je program dodjele subvencija prema Odluci Vlade od 9. ožujka 2022. Tako se nakon 31. ožujka više neće obračunavati subvencija za potrošnju plina koja je poduzetnicima dodijeljena Odlukom o dodjeli potpore, a prestaju vrijediti i svi vaučeri koji su po toj Odluci dostavljeni opskrbljivačima.

S obzirom na to da je Vlada RH 16. ožujka 2023. donijela novu Odluku o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh kojom se nastavlja postupak subvencioniranja krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike, za nastavak primanja subvencije potrebno je napraviti novu prijavu.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo subvencionira se do iznosa razlike cijene plina od 0,0277 EUR/kWh do iznosa određenog Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja se primjenjuje za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024., bez poreza na dodanu vrijednost.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz točke I. ove Odluke subvencionira se u iznosu od 0,0199 EUR/kWh bez poreza na dodanu vrijednost.

Prijave za potporu mikro, malim i srednjim poduzetnicima možete izvršiti OVDJE.

Korisničke upute možete pregledati OVDJE.

(HAMAG-BICRO; Fotografija: Ilustracija)