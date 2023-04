Poznati slatinski kardiolog Petar Nedić u Orahovici predstavio svoju knjigu “Kardiologija uz kavu”

U višenamjenskoj dvorani u Orahovici održana je promocija knjige poznatog slatinskog liječnika, kardiologa Petra Nedića pod nazivom “Kardiologija uz kavu”.

Promociju je otvorio mladi slatinski glazbenik, saksofonist Jakov Vašiček, a potom je uvod u promociju dala umirovljena ravnateljica Zavičajnog muzeja Slatina Dragica Šuvak, istaknuvši kako kardiologija, iako je u naslovu, nije u prvom planu.

– “Kardiologija uz kavu” je šaroliki mozaik proznih i poetskih kratkih uradaka, zapravo pitkih priča tematski povezanih u nekoliko bitnih poglavlja ljudskog života. Obrađuje život i čovjeka kroz slučajnost, sreću, srce, jurnjavu i stres. Ovu knjigu se ne može upoznati pričajući o njoj, nego ju se baš mora pročitati kako bi se uvidjela njena stvarna, velika vrijednost. Petar je pišući ovu knjigu doista pokazao svoju svestranost i posebno odličnu crtu za lijepu riječ. Knjiga je puna iskrenosti, humora i čak iskrene ironije koja ne želi nikoga uvrijediti nego samo reći istinu – rekla je Šuvak.

U nastavku je priču o svom ocu nastavila Petrova kćerka Ana Zasimenko, urednica i začetnica ove knjige te također kardiologinja, posebno se dotaknuvši povijesti obitelji Nedić koja, kako je rekla, odavno ima pjesničku crtu.

– Govoreći o knjizi svoga oca moram se na početku dotaknuti naših predaka, jer pisanje lijepe riječi doista potječe iz davnih vremena. Naime, moj pradjed, a očev djed Peja bio je sklon pisanju i uvijek je nešto bilježio, zapisivao, tako da sam sigurna da je moj otac taj talent povukao upravo od njega.

Što se tiče ove knjige, ona je nastala iz jednog mog božićnog poklona oca. Naime, imam dva brata i uvijek je na mene padao izbor poklona tati za Božić, tako je bilo i ovoga puta. Dugo sam razmišljala što mu pokloniti i pritom se odlučila pomno pročitati njegove priče koje on objavljuje na svom blogu. Sve su mi se jako svidjele i odlučila sam ih ispisati i stvoriti jednu zajedničku skriptu. Kada sam to za Božić poklonila ocu, on je bio presretan i već tada sam u njegovim očima vidjela da će on od toga nešto napraviti i eto nastala je “Kardiologija uz kavu”. Moj tata mi je uz očinstvo bio i stručni učitelj, tako da mogu reći da ovo što piše, doista piše iz srca i knjigu je vrijedno pročitati – rekla je Zasimenko.

Dr. Nedić knjigu je predstavio čitajući njene ulomke, ali i govoreći o tome kako je nastala.

– Ideja za ovu knjigu nastala je iz mog bloga koji već godinama pišem. Kardiologija je zapravo jedna maska ove knjige, ona govori o životu, priča o ljudima, mojim pacijentima i njihovim radostima i tugama, događajima i svemu onome što čini čovjeka. Ja sam kroz ovu knjigu pokušao na jedan suptilan i fin način predstaviti kardiološke bolesti, ali prije svega kako im prići kao čovjek, kako se dušom boriti protiv ove, ali i svake druge bolesti. Čovjek je uvijek najvažniji u svemu, njegovi osjećaji su ti koji prevladavaju. Ovom knjigom pokušao sam opustiti čovjeka i reći nešto onako kako je, bez zadrške, tako da pozivam sve koji vole istinu da pročitaju knjigu – rekao je dr. Nedić.

Posljednji ulomak svojih priča koje je na ovoj promociji pročitao bio je onaj iz priče” Molitva za Slavoniju”.

– Ne zaboravi Slavoniju. Spasi njena polja i potoke, međe i vrbake, spilje i šišmiše, vidre i zečeve, njene žitelje, ognjišta i običaje. Oslobodi je od pogana i barbara kojima nije stalo do tvoje volje, nego robuju svojoj pohlepi i lakomosti. Misleći da su i sami bogovi. Čuvaj nam Slavoniju, Bože – pročitao je dr. Nedić, a potom je promocija zaključena još jednom skladbom u izvedbi sjajnog saksofonista Jakova Vašičeka.

Promociji je nazočio i orahovački gradonačelnik Saša Rister koji je zahvalio dr. Nediću na organizaciji ove promocije u Orahovici.

– Doktor Nedić je vrhunski liječnik i stručnjak kojega je uvijek lijepo ugostiti i s njim porazgovarati, a kada imamo prigodu vidjeti i ovu drugu stranu njegovog života koja je pretočena u riječi i to doista izvrsno složene, onda je to posebno zadovoljstvo. Hvala mu od srca što je i Orahovicu izabrao u svojoj, recimo to turneji i siguran sam da su svi koji su nazočili ovoj promociji uživali – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)