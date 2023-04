SAVJET S GRADSKE TRŽNICE Napravite medenu marinadu za meso prema receptu OPG-a Tomislav Lelek iz Špišić Bukovice

Donosimo vam recept OPG-a Tomislav Lelek iz Špišić Bukovice za medenu marinadu koja je pogodna za razna mesa i ribe.

1 velika žlica bagremovog meda

sok od jednog limuna

3-4 češnja češnjaka

2 izmrvljena lovorova lista

malo ružmarina, sol, papar, ulje, crvena paprika po želji

Meso premazati marinadom i pustiti da odstoji oko 2 sata

Marinadu možete složiti po želji i ukusu, a neki od začina mogu biti: češnjak, vlasac, peršin, kopar, papar (crni, zeleni, crveni, šareni, papar Cayenne) u zrnu, lovor, ružmarin, limun…

Recept preporučuje OPG Tomislav Lelek iz Špišić Bukovice, koji svoje proizvode prodaje na Gradskoj tržnici Virovitica na klupi broj 17 i 18.

Po med, pčelinje proizvode i sve druge namirnice naših lokalnih OPG-ova dođite na Gradsku tržnicu Virovitica od ponedjeljka do petka od 6 do 16, a subotom od 6 do 15 sati.

