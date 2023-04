Sjednica Skupštine OBŽ: Najteži zadatak bio je promijeniti lošu sliku i percepciju o Slavoniji

Ukupno 40 točaka dnevnog reda razmatrali su vijećnici na 20-toj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, održanoj u utorak. Većina se odnosila na donošenje odluka iz područja školstva, zdravstva, prostornog uređenja i drugih temeljnih županijskih nadležnosti. Razmatrana su tako izvješća o programima javnih potreba i radu županijskih ustanova, statusu i problematici hrvatskih branitelja, nezaposlenosti i zapošljavanju, stanju sigurnosti na području županije, te informacija među kojima i informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi i provedbi projekta „Centar za starije osobe Našice“ Grada Našica.

Župan Ivan Anušić je naglasio kako se svi projekti realiziraju planiranom dinamikom te izrazio zadovoljstvo što su pozitivna izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o stanju na području Osječko-baranjske županije. Naime, broj nezaposlenih se kontinuirano smanjuje, a povećava ukupni broj zaposlenih i novih radnih mjesta. Već se bilježi i nedostatak radne snage, što se može lako uočiti i po broju stranih radnika koji pristižu na područje županije.

– Gospodarski centar OBŽ i Regionalni distribucijski centar za voće i povrće OBŽ, kao i izgradnja I. gimnazije su strateški projekti koje je Osječko-baranjska županija projektirala, radila i financirala u suradnji s EU fondovima ili ministarstvima. To su projekti koji su najavljeni još u predizbornoj kampanji 2017. godine, a sada su završeni, odnosno izgradnja Gimnazije je u tijeku. To nisu projekti tipa biciklističke staze ili sportske dvorane gdje se odvijaju određene aktivnosti, pa imate samo troškove za zaposlene, električnu energiju i održavanje te infrastrukture. To su projekti koji daju dodanu vrijednost, koji generiraju konkurentniju i kvalitetniju poljoprivredu, gospodarstvo i poduzetništvo. Ti veliki projekti su otvoreni u razmaku od dva mjeseca, a oba su vrhunski i na korist svih građana, i zato bez obzira na različite političke opcije dobre projekte trebaju svi podržati i sudjelovati u njihovoj realizaciji – rekao je župan Ivan Anušić.

Najavio je potom niz javnih događanja u Gospodarskom centru OBŽ (konferencija Advetre, konferencija o umjetnoj inteligenciji, Dan Osječko-baranjske županije, Sajam lova i ribolova, konferencija Agro Rocks, Jesenski sajam, konferencija Ministarstva poljoprivrede…) te naglasio kako će se u uredima GC-a kreirati kako i što bolje pripremati, ostvarivati i ojačavati gospodarstvo i poduzetništvo, i to kako pojedinih poduzetnika tako i ukupnu poduzetničku klimu u županiji.

– Problemi oko demografije, gospodarstva, radnih mjesta i plaća ne rješavaju se preko noći i tko god kaže da će to riješiti u jednom mandatu ne govori istinu. To su problemi koji se rješavaju strategijom, kvalitetnim i kontinuiranim radom. Šest godina radimo u tom smjeru i sada se pokazuju rezultati te smatram da idemo u dobrom smjeru. No, trebat će još puno rada, projekata i dobre „vibre“ kod svih nas da se prepozna prednosti i kvalitete života na ovom području. Uostalom, najteži zadatak bio je promijeniti lošu sliku i percepciju o Slavoniji, no uspijevamo, pa će i posla biti sve više – poručio je župan.

Pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport OBŽ Tatjana Turalija najavila je da će od 2. svibnja 2023. godine biti otvorena tri javna poziva u ruralnom turizmu (za unaprjeđenje i razvoj, eno i gastro ponudu te manifestacije) za što je u proračunu ove godine osigurano 162.700 eura.

– Osječko-baranjska županija nastavlja poticati izvrsnost učenika osnovnih i srednjih škola, kao i njihovih mentora te smo donijeli odluku o nagrađivanju učenika kojom svi koji su imali ocjenu 5,0 od početka do kraja školovanja dobivaju nagradu u vrijednosti 200 eura, a srednjoškolci s ocjenama od 4,7 do 5,0. Osim toga, učenici koji na državnim natjecanjima budu među tri najviše plasirana dobit će nagrade, a i njihovi mentori – rekla je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽ Miranda Glavaš-Kul o jednoj od točaka današnje sjednice Županijske skupštine.

U „aktualnom satu“ pitanja i prijedloge županu postavili su vijećnica Sanja Bježančević, vijećnici Krešimir Čabaj, Ivica Mandić, Boris Piližota, Marjan Tomas, Vinko Kuduz, Samir Haj Barakat, Zlatko Ahić, Marko Bogatić i Domagoj Mikulić, a na njih su odgovorili župan Ivan Anušić i zamjenik župana Mato Lukić.

