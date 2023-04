U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održan okrugli stol pod nazivom “Ravnopravnost u društvu i obitelji – važnost, postignuća i izazovi!”

Udruga SOS Virovitica danas (utorak) je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica organizirala okrugli stol pod nazivom “Ravnopravnost u društvu i obitelji – važnost, postignuća i izazovi!” koji je održan u sklopu projekta “Tata i ja = prijatelja dva”.

Spomenuti projekt je, podsjetimo, usmjeren na poticanje i osnaživanje očeva za aktivniju obiteljsku ulogu pružanjem podrške i informacija o pozitivnim pravnim propisima usmjerenih obitelji i važnosti ravnomjerne raspodjele obiteljskih obveza, senzibilizacija javnosti i poslodavaca i razbijanje stereotipa i predrasuda vezanih za ravnopravnost spolova. Projekt se provodi uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a projektne aktivnosti provodi Udruga SOS Virovitica.

Na samom početku sve nazočne pozdravila je predsjednica Udruge SOS Virovitica i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova VPŽ, Desa Kolesarić.

-Okrugli stol organizirali smo s ciljem da progovorimo o ravnopravnosti spolova koja je izuzetno važna za društvo, a ujedno i za obitelj. Cijeli ovaj projekt odnosi se na veću uključenost očeva u brigu o odgoju djece i korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta, a isto tako i na uključivanje u obiteljski život, odnosno ravnomjernu raspodjelu poslova skrbi za obitelj, kao i aktivnosti koje se tiču svih oblika kućanskih poslova – naglasila je Kolesarić.

Uz Desu Kolesarić, izlagači na okruglom stolu još su bili Nebojša Paunović, savjetnik za pravna pitanja iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Tajana Rastija, v.d. voditeljice Obiteljskog centra – Područna služba Virovitičko-podravska, Jasna Čupen, pedagoginja u Obiteljskom centru Virovitica i Nives Ivoš, psihologinja u Udruzi SOS Virovitica.

Ravnopravnost muškaraca i žena jedan je od ciljeva Europske unije, a ravnomjerna raspodjela poslova u obitelji uvjet je za postizanje stvarne rodne ravnopravnosti. U svom izlaganju, govornici su naglasili kako je primarni cilj osvijestiti javnost o važnosti ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u obiteljskom životu, te promijeniti još uvijek ustaljen način razmišljanja i djelovanja ‒ tradicionalno poimanje uloge oca u obiteljskom životu.

Ravnopravno sudjelovanje roditelja u obiteljskom životu preduvjet je ravnopravnog društva te je u najboljem interesu djeteta, naglasila je na kraju dvosatne diskusije Desa Kolesarić.

-Željeli smo na neki način progovoriti iz aspekta ravnopravnosti spolova prema muškarcima, da nije to uvijek nešto što koriste samo žene, nego da svi dokumenti i zakoni koje imamo koriste zapravo i muškarcima, da ostvare prava i sudjeluju u svemu tome. Rasprava se najviše vodila o stereotipima, predrasudama i nametnutim rodnim ulogama koje svi imamo, koje nosimo i s kojima živimo. Govorilo se i tome kako muškarci isto tako teško nose tu svoju ulogu u kojoj moraju biti hrabri, stabilni i moćni, što nikako nije dobro. Da muškarac ne smije plakati ili da muškarac koji je nježan nije muškarac, stereotipi su koje moramo razbijati i to je nešto na čemu moramo raditi svaki dan. I za vrijeme rasprave naglasila sam kako svatko od nas može mijenjati sebe i razbijati predrasude i stereotipe, ali je bitno krenuti od sebe već danas i to prenositi na onoga do sebe, a tako će se s vremenom promijeniti i društvo jer to okruženje zapravo koči primjenu svih tih dokumenata i zakona koje imamo da bi konzumirali prava koja smo dobili – zaključila je predsjednica Udruge SOS Virovitica i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova VPŽ, Desa Kolesarić.

