U Klubu Crvenog križa Hrvoje Tržić održao predavanje o svom uspješnom osvajanju Kilimanjara

U ponedjeljak je u Klubu Crvenog križa Našice gostovao Hrvoje Tržić, planinar i alpinist koji se krajem prošle i početkom ove godine uspješno popeo na Kilimanjaro – najviši vrh Afrike u Tanzaniji. On je mladim članovima opisao svoje postignuće, koliko je truda uloženo u same pripreme za ovaj pothvat, a tako i koliko je truda bilo potrebno da bi se uspeo do samog vrha. Svojim predavanjem Hrvoje je mladima pokušao dočarati i ljepotu boravka u prirodi i koliko planinarenje i alpinizam obogaćuje čovjeka.

(www.icv.hr, CK Našice)