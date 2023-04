U virovitičkoj Strukovnoj školi, u sklopu projekta “Demokratsko procijepljenje, održana učenička deliberacija

Hrvatsko debatno društvo (HDD), u suradnji sa Strukovnom školom Virovitica i Katoličkom klasičnom gimnazijom s pravom javnosti u Virovitici, organiziralo je danas (utorak) u knjižnici Strukovne škole učeničku deliberaciju. Riječ je naime o obliku javne rasprave u kojoj su uz učitelje i učenike uključeni i stručnjaci iz zajednice, odnosno donositelji odluka, a sve kako bi na jednom mjestu mogli promišljati o određenim problemima te potencijalnim rješenjima.

Spomenuta deliberacija održala se u sklopu projekta “Demokratsko procijepljenje” koji Hrvatsko debatno društvo provodi u partnerstvu s Udrugom gradova RH, Udrugom hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Fondacijom Fundatum, a više o istom rekla je koordinatorica projekta, Branimira Pemić iz Hrvatskog debatnog društva.

– Nama je bitno da je proces participativan i da mladi sami biraju teme, dok je naša uloga zapravo poticanje donositelja odluka da riješe navedene probleme. Deliberacija u Virovitici je 10. deliberacija u projektu, a problemi su uglavnom isti. Radi se najčešće o problemu javnog prijevoza što dovodi do izostanaka učenika iz škole, istaknuli su također i problem pomanjkanja sadržaja za mlade, dok se sve više razgovara i o pitanju mentalnog zdravlja- rekla je Pemić i istaknula nekoliko pozitivnih primjera:

– Svaka od provedenih deliberacija dovela je do određenih promjena. Možemo svakako istaknuti Knin gdje je za mlade uređen prostor za druženje nakon što je to istaknuto kao problem, a također promjena se dogodila i u Vukovaru gdje će se ove godine održati norijada kako maturanti ne bi morali putovati u Vinkovce kao što je to bio slučaj prethodnih godina- dodala je Pemić.

Već spomenute probleme istaknuli su danas i debatni klubovi Strukovne škole Virovitica te Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici.

– Velik problem predstavlja nam prijevoz budući da učenici putnici znaju gubiti i velik broj sati koje kasnije treba nadoknaditi, najčešće vikendom, kada niti nema autobusne linije. Problem nam također predstavlja i putovanje na stručnu praksu, a iskreno se nadamo kako će nam Grad i Županija izaći u susret kako bi taj problem riješili- istaknula je Melani Tubić iz Strukovne škole Virovitica.

Projekt je sufinanciran u iznosu od 140.000 EUR u sklopu financijskih podrška Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova, a iz HDD-a su istaknuli kako je broj uključenih škola i veći od prvotno planiranog.

– Mi kao Udruga postojimo 20 godina i prioritet nam je osnaživanje mladih kako bi se sami mogli suočiti s problemima i riješiti ih. Trenutno imamo uključene 42 škole s područja RH što je više nego planirano, 70 nastavnika prošlo je edukaciju, u projektu sudjeluje oko 800 učenika, a sve to na području 8 županija. S deliberacijama nastavljamo i dalje te se iskreno nadamo kako će učenici pomoću njih naći potrebna rješenja- zaključila je Pemić.

