Uskoro veće kazne za niz prekršaja: Neke se penju i do 4.000 eura

Vlada je na sjednici prihvatila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je novi prijedlog zakona.

-S obzirom na to da važeći zakon u odnosu na predviđene visine novčanih kazni ne postiže u punom opsegu opću svrhu, ovim izmjenama predlaže se izmjena zakona tako da se samo povećaju visine novčanih kazni za pojedine vrste prekršaja kako bi bile prilagođene zahtjevima vremena i imale odvraćajući učinak na počinitelje prekršaja – kazao je ministar.

Predlaže se propisati različite raspone kazni ovisno o težini prekršaja, objasnio je ministar. Za najteže prekršaje novčane kazne će biti u iznosima od 700 do 4.000 eura, za teže prekršaje u iznosu od 300 do 2.000 eura, za lakše prekršaje u iznosima od 200 do 1.000 eura – prenosi Večernji list

-Ne predlaže se mijenjanje novčanih kazni propisane člancima koji se odnose na oštećenje ili omalovažavanje domaćeg novca u optjecaju, neovlaštenu prodaju ulaznica za sportske i druge priredbe, skitnju, prosjačenje, odavanje prostituciji – kazao je ministar Božinović te dodao je da će se time baviti posebna međuresorna skupina koja će raditi na temeljitoj reviziji postojećeg Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Vlada će prijedlog uputiti Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku.

Kazne od 700 pa do 4000 eura

Kazne se odnose na remećenja javnog reda i mira isticanjem ili nošenjem simbola, izvođenje, reproduciranje pjesama, skladbi i tekstova, slika, crteža, drsko i nepristojno ponašanje u javnosti kojim se vrijeđa građane i narušava njihov mir, ali i izmišljanje i širenje lažnih vijesti te, među ostalim, na neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja.

Kazne od 300 do 2000 eura

Odnose se na teške prekršaje, među kojima su tuča i svađa na javnom mjestu, lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakova službene osobe.

Kazne od 200 do 1000 eura

Tolikim će se iznosom kazniti počinitelji prekršaja vrijeđanja i omalovažavanja moralnih osjećaja građana i, među ostalim, oni koji se na javnom mjestu odaju pijančevanju ili konzumaciji opojnih droga.

