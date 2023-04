Virovitička Contra objavila novi singl i videospot “Molim te ne plači zbog nas”

Nakon najavnog singla “Pričala si mi” te debitantskog albuma “Sunce izlazi na zapadu”, virovitički rock bend Contra predstavlja novi singl i videospot “Molim te ne plači zbog nas”. Pjesma je snimljena u studiju Depth Zagreb pod producentskom palicom Filipa Sertića, glazbu i tekst potpisuje Matej Mihelčić, dok su za aranžman zaslužni svi članovi Contre.

– U međuvremenskom prostoru osobnih doživljaja, život je prolaznost! Oslikana perom slika i emocija. Prijašnji poslovi, osobe pune ljubavi, scene periodičnih fleševa života. Kao blic kasnih sati putovanja. Baš tada sjećamo se svega! Sjećamo se ljubavi, poslova, djece, žena, braka. Pobjeda i poraza. Jer prolaznost je oličenje nevidljivih niti, a kao zahvala životu je sjećanje koje nas po zasluzi štiti od nas samih… Zato, “Molim te ne plači zbog nas”!. – kažu iz Contre o pjesmi.

Dinamičan videospot je snimljen u Virovitici u proljeće 2023. godine, u “gnijezdu” u kojem Contra stvara svoja djela. Spot je producirao i montirao Matija Turkalj, a ulogu glavnog glumca je preuzeo legendarni Antun Vrbenski.

Contra je nastala 2001. godine u Virovitici. Osnivači prve postavu su Tona, Miha, Gogs, Kugler i T. Moslavac. Proizašli iz druženja u Muzičkoj školi, kao mlađahni dječaci, tada snimaju svoj prvi demo audio uradak nazvan “Express!”, s motom: “Budi ono što jesi!”. Proizašli su iz punk-grunge-rock okružja i snimali sve tadašnje nastupe kao dokazni materijal osobnih utiska u vremenu. Spletom okolnosti, zamrznuli su svoj rad na dvadeset godina. U nastaloj pauzi, članovi benda nastupali su svirajući s mnogim glazbenicima i sastavima – Exer, Sjene, Norman, Lazy, Progress, Spoty Mug… I mnogi drugi.

U zimu 2021. godine, odmrznuli su svoje ideje i nastavili put kojim su davno krenuli, napravli reunion i to kao četveročlani bend. Na početku reuniona Contre, Goran Bem kao bas gitara, a kasnije ga zamjenjuje Vedran Halužan. Ulaskom u novo doba, sam zvuk i identitet benda dobio je na široj dimenzijskoj dioptriji, objedinjenoj u ultra pjevnim tekstovima te direktnim, brzim i pitkim sinkopama melodičnog zvuka. Kao i prije, moto banda ostaje isti: Budi to što jesi – Be Yourself !

Široj javnosti su se predstavili pjesmom “Pričala si mi” te odličnim debitantskim albumom “Sunce izlazi na zapadu”, na kojem se nalazi i aktualni singl “Molim te ne plači zbog nas”.

(www.icv.hr, Spona Music)