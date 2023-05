3. NL SJEVER Po jakoj kiši i teškom terenu odigran županijski derbi u Orahovici: Papuk slavio s tri pogotka stopera Stipe Čavića

Nogometaši orahovačkog Papuka Osječko 1664 su po teškom terenu i velikom pljusku, koji je padao gotovo cijelu utakmicu, slavili u 25. kolu 3. NL Sjever u županijskom derbiju u susretu s Viroviticom. Rezultat je bio 3:2, a sva tri pogotka za Orahovčane postigao je stoper Stipe Čavić.

U prvom dijelu, po natopljenom terenu, nešto bolji su bili gosti iz Virovitice uputivši nekoliko opsnih udarca prema domaćim vratima. Nekoliko minuta prije odlaska na odmor nogometaši Virovitice zatresli su domaću mrežu. Loptu iz kuta ubacio je Luka Špoljar, a Domagoj Vučemilović – Jurić glavom ju je proslijedio u mrežu, ali na opće iznenađenje svi nazočnih, sudac Marko Dergez, na intervenciju svog pomoćnika Ivana Iveljića, poništio je pogodak.

U drugi dio se ušlo s još jačim pljuskom i vjetrom. To kao da je razbudilo igrače u obje momčadi. Nešto agiliniji je bio Papuk, ali se prvo zatresla domaća mreža. U 51. minuti domaći stoper Matej Mađaš nepropisno je zaustavio Antonija Ognjenovića na nekih 25 metara od vrata. Loptu je namjestio Luka Špoljar i sjajno pogodio desne rašlje nemoćnog Karla Mahačeka.

Momčad Zorana Mandića nije posustajala, krenula je još odlučnije, što ju je nagradilo u 65. minuti. Papuk je izborio korner, a nakon ubačaja je bio najviši Stipe Čavić i glavom loptu šalje u mrežu – 1:1. Tri minute kasnije potpuni preokret, još jedan korner, najviši je Šantić koji spušta loptu, a na drugoj vratnici je ponovno Čavić koji šalje loptu u mrežu za 2:1.

Virovitica kreće na sve ili ništa. Dobar pokušaj imao je Davor Sinjaković u 81. s nekih 11 metara, no lopta je otišla preko grede. U 86. minuta susreta, lopta se nekoliko puta odbijala u šesnaestercu domaće momčadi, da bi Tomislav Bušljeta nepropisno startao na Ognjenovića. Sudac Dergez svira kazneni udarac. Loptu je uzeo Matej Čičak i hladnokrvno pogodio za 2:2.

Kada se činilo da je podjela bodova neminovna, ponovno se ukazao Stipe Čavić. Nakon dubinske lopte Mađaša utrčava sam u prostor na vratara Šimića i mirno šalje loptu u mrežu za konačnih 3:2. Do kraja je Virovitica pokušala dugim loptama u kazneni prostor doći do poravnanja. Imali su gosti i dva udarca iz kuta u sudačkoj nadoknadi, no bodovi su ostali u Orahovici.

-Bila je puno bolja utakmica nego se uopće mogla igrati na ovakvom terenu i uz ovakve uvjete. Mi smo bili hrabri, nismo odustajali i to nas je nagradilo. Konačno smo zabili više pogodaka i tada moraš pobijediti. Čestitam objema momčadima na velikoj požrtvovnosti i htijenju po ovakvom terenu, a mojim momcima svaka čast za ovu veliku pobjedu – rekao je tener Papuka Zoran Mandić koji naravno nije ni malo dvojio oko igrača utakmice:

-Kao što rekoh, svi momci su se hrabro borili, ali Stipe je jednostavno briljirao. Bez ijedne greške u obrani, čvrst i neprijelazan i onda još zabije tri pogotka, jednostavno utakmica za čistu desetku – rekao je Mandić.

Igrač utakmice Stipe Čavić kratko je prokomentirao svoji prvi hat-trick u dresu Papuka.

-Često se pridodajem napadu i to uglavnom u prekidima pa je tako bilo i danas i evo tri prigode i tri pogotka. Mojoj sreći nema kraja, ali ovu utakmicu je dobila momčad, naše veliko srce i zajedništvo – rezimirao je Čavić.

U gostujućim redovima su na kraju ipak bili zadovoljni, jer su zahvaljujući drugim rezultatima sačuvali ligaški status.

-Kvalitetnu igru, po izuzetno teškom travnjaku, u susretu u kojem smo ostavili srce na terenu, nažalost nismo potvrdli uspjehom, jer su domaći igrači iskoristili tri naše pogreške. Ipak, drugi rezultati su nam išli na ruku, pa smo kolo prije kraja potvrdili ligaški status – na kraju je zaključio trener Virovitice Krešimir Crvenka.

Papuk Osječko 1664 – Virovitica 3:2

Igrač utakmice: Stipe Čavić

(www.icv.hr, vg, mš, foto: V. Grgurić, M. Šolc)