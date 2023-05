Dječji vrtić Potočnica sudjeluje u međunarodnom projektu “Pomahajmo v svet/Say Hello to the World”

Na međunarodnoj konferenciji u DV Malešnica u Zagrebu sudjelovale su odgojiteljice koje provode projekt “Pomahajmo v svet/Say Hello to the World” u Dječjem vrtiću Potočnica.

– Sudjelovanjem u ovom projektu vrtić je dobio mogućnost prezentiranja aktivnosti i načina rada izvan Hrvatske. Kroz zajedničko promišljanje i realizaciju razvili smo još kvalitetniju praksu. Dobrobit kod djece u odnosu na sam projekt pokazuje da su djeca otvorenija za nova iskustva i svijet oko sebe, stvaraju i zastupaju svoje ideje i teorije, osvještavaju proces vlastitog učenja, razumiju i prihvaćaju druge i njihove različitosti te percipiraju sebe kao važan dio zajednice – kažu u Dječjem vrtiću Potočnica.

Nakon uspješno provedenog projekta „Say hello to the world“ i uspješno odrađene stručne prezentacije na Međunarodnoj konferenciji, Dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača biti će dodijeljen certifikat i častan naziv „Tolerantan vrtić“.

(www.icv.hr, DV Potočnica)