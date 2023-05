Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba obišao nogometni klub Vihor u Jelisavcu

U srijedu je gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, s pročelnicom Magdalenom Vidaković-Gelenčir, obišao nogometni klub Vihor u Jelisavcu. Gradonačelnika su ugostili članovi Kluba na čelu s predsjednikom Denisom Balentićem, a pridružila im se i gradska vijećnica i ravnateljica Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Ljerka Ćorković.

Predsjednik NK Vihor Denis Balentić zahvalio je gradonačelniku na dolasku i suradnji.

– Klub je osnovan 1962. godine i ima veliku tradiciju, što se tiče sportskih uspjeha natječemo se u međurepubličkom rangu i trećoj ligi donedavno te su ostvareni veliki uspjesi na čemu se zahvaljujem bivšoj Upravi kluba. Mi smo okrenuti infrastrukturi i prije svega zahvaljujem svim udrugama i poduzećima u Jelisavcu koji su nam u istom pomogli i bez kojih ne bi bilo moguće ostvariti ova ulaganja. Posebno zahvaljujem DVD-u koji nam ustupaju svoje vozilo za potrebe prijevoza, a isto tako KUD-u i Matici Slovačkoj koji su nam donirali stolice. NK NAŠK nam je posudio strojeve za prozračivanje trave, zbog zadržavanja vode i drago mi je da lijepo surađujemo jer to i je bit sporta. Imamo 4 mlađe kategorije, 60-ak djece i seniorsku ekipu od 20-ak igrača što zahtjeva veliki trud i napor ne samo financijski nego i vremenski i fizički – rekao je predsjednik Balentić.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba je pohvalio suradnju Kluba sa zajednicom.

– Ovdje vidimo jednu sinergiju obrtnika koji su donirali većinu materijala Klubu, a najveći od njih je Nexe d.d. koji je donirao crijep za krov. Mogu zahvaliti predsjedniku Kluba Denisu Balentiću koji je poveznica Kluba, obrtnika i udruga. Jelisavac je mjesto koje je potpuno uređeno što se tiče infrastrukture i Grad će i ubuduće podupirati Jeslisavac – rekao je gradonačelnik i naveo buduće radove.

– U ovom trenutku je u glavnom fokusu pristupni most za poljoprivredna zemljišta u Jana Žiške ulici gdje smo pristupili utvrđivanju samog stanja mosta kako bi vidjeli u kojem smjeru će to ići. Isto tako imamo i most u Bistričkoj ulici gdje ćemo pristupiti sanaciji mosta, u smislu podizanja sigurnosti prometa. Što se škole tiče, idemo u sanaciju nogostupa uz školu na što je ukazala naša vijećnica i ravnateljica škole u Jelisavcu Ljerka Ćorković. Pri završetku smo s izradom dokumentacije za izgradnju nogostupa u ulici I. B. Slovak i ulice Jana Žiške. Kako je ovo velika investicija, a imamo samo vlastita sredstva etapno ćemo raditi ove radove. Od ostalih investicija mogu istaknuti manje radove na mrtvačnici i redovita ulaganja u prostorije DVD-a, pri čemu mogu istaknuti i izvrsnu suradnju s mjesnim odborom i članovima koju namjeravam i nastaviti – rekao je gradonačelnik Kašuba.

(www.icv.hr, eš)