Graševina Vladimira Tomeca osvojila šampionsku titulu ovogodišnje, 41. izložbe vina u organizaciji Udruge vinogradara, podrumara i voćara “Aršanj”

Danas (subota) je u prostorijama Šumarije u Pitomači održana 41. izložba vina u organizaciji Udruge vinogradara, podrumara i voćara “Aršanj”. Na ovogodišnjoj izložbi, prema riječima predsjednika udruge Zlatka Jakupeca, prezentirano je i ocijenjeno 124 uzoraka.

O samoj izložbi nazočnima je govorila enologinja, dipl. ing. Ivana Nemet, članica ocjenjivačke komisije, ali i direktorica Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica.

-Ova izložba je jedna doista lijepa tradicija. Na ovogodišnjem ocjenjivanju nisu bila samo vina iz Virovitičko-podravske županije, bila je tu i Osječko-baranjska, Bjelovarsko-bilogorska, te Koprivničko-križevačka županija. Bila su tu i mađarska vina, što je pohvalno, jer je to dokaz da se širimo i da netko prepoznaje ovo ocjenjivanje i ovu izložbu. Ovogodišnja vina su onakva kakva je bila i godina. Graševina je ove godine pokazala tu neku svoju stidljivu notu, no ono što nas je oduševilo su svakako rane sorte koje su na ovom području pokazale izuzetne rezultate. Ima ovdje i drugih divnih vina, divnih priča i ono što me veseli je to da je ovaj kraj ostavio u tim vinima svoj identitet – rekla je Nemet.

Na ovogodišnju, 41. izložbu ponosan je i predsjednik Udruge vinogradara, podrumara i voćara “Aršanj” Zlatko Jakupec.

– Održali smo 41. po redu izložbu vina na koju smo ponosni, jer je i ove godine ocijenjeno puno uzoraka, ali dobiveno i puno zlata. Osim zlatnih, srebrnih i brončanih, priznanja te šampiona izložbe, ove godine uveli smo i jednu novu nagradu, a to je nagrada za najbolje sortno vino, odnosno načelnikovo vino naših bregova, od Gorički preko Male Črešnjevice, Otrovanskog brega, Aršanja, Kladarskog i Turnašičkog brega. Ovogodišnja izložba još jednom je pokazala da imamo kvalitetna i dobra vina kako u našem kraju, tako i iz okolnih županija, ali i susjedne nam Mađarske – rekao je Jakupec.

Zlatnu diplomu dobila su 24 uzorka, srebrnu 78, brončanu 5, dok je 14 uzoraka neocijenjeno. Šampion ovogodišnje izložbe vina je Vladimir Tomec iz Miholjanca s vinom Graševina.

Ovogodišnje najbolje ocijenjeno vino je vino Pinot bijeli Vinarije Topolovčan iz Kloštra Podravskog, a titula načelnikovog vina pripala je Nevenu Novoselu iz Pitomače za vino Graševina.

Sve dobitnike možete pogledati OVDJE.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)