Hrvatski duhani i Hrvatsko planinarsko društvo “Papuk” Virovitica čistili okoliš u povodu Dana planeta Zemlje

Hrvatski duhani, najveći otkupljivač duhana u Hrvatskoj koji posluje u sastavu BAT Grupe, ulaže značajne napore u očuvanje okoliša te su zajedno s lokalnim virovitičkim Planinarskim društvom “Papuk”, organizirali radnu akciju čišćenja lokaliteta koji okružuje grad Viroviticu i čini dio planinarskog puta “Virovitički vidici”.

Akciji se povodom Dana planeta Zemlje pridružilo ukupno 15 zaposlenika Hrvatskih duhana i članova HPD “Papuk”, a prikupljeno je više od 700 kilograma otpada. Otpad je, zahvaljujući podršci lokalnog komunalnog poduzeća Flora VTC, zbrinut na propisan i održiv način.

-Održivost je okosnica poslovanja Hrvatskih duhana, kao što je to definirano i na razini cjelokupne BAT Grupe. Vjerujem kako različitim aktivnostima, poput ove današnje, uvelike možemo utjecati na kvalitetu života u široj zajednici i doprinijeti stvaranju Boljeg sutra (A Better TomorrowTM) i za nadolazeće generacije. Drago mi je što su se zaposlenici Hrvatskih duhana odazvali akciji i na taj način dali svoj doprinos u obilježavanju Dana planeta Zemlje – naglasio je Predrag Petrović, Rukovoditelj odjela održivosti proizvodnje u Hrvatskim duhanima.

-Drago nam je da su Hrvatski duhani prepoznali rad našeg planinarskog društva koje postoji već 95 godina i pozvali nas da zajednički organiziramo ovu akciju čišćenja ilegalnog odlagališta otpada te time doprinesemo čišćem okolišu i uređenju naše najatraktivnije planinarske staze Virovitički vidici – rekao je Mario Ripli, predsjednik HPD “Papuk”.

Budući da su kompanija koja je dugoročno orijentirana održivom modelu poslovanja, Hrvatski duhani kontinuirano rade na unaprjeđenju sustava navodnjavanja kap po kap, a s tim sustavom kompanija želi podići i navodnjavane površine na ukupno 27% rasađenih površina već do 2025. godine, i tako uštedjeti 49 posto vode. Osim toga, žele povećati reciklirani otpad na razini poljoprivrednih gospodarstava kroz povećanje recikliranja sjetvenih plitica i prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja, osigurati poštivanje načela zaštite zdravlja i sigurnosti, osobito tijekom primjene sredstava za zaštitu bilja i tijekom berbe zelenog lista duhana, povećati prinos po gospodarstvu i poboljšati standard proizvođača kroz primjenu dobrih poljoprivrednih praksi (kalcizacija, zelena gnojidba, primjena zrelog ili peletiranog stajnjaka, primjena plodoreda itd.).

Usvajanjem ovako ambicioznog plana održivog poslovanja, Hrvatski duhani usmjereni su prema jačanju svoje pozicije predvodnika u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj, čime se žele nametnuti kao standard unutar EU.

BAT-ovu predanost zaštiti okoliša prepoznao je i Financial Times koji je Grupi dodijelio titulu lidera u zaštiti klime (Climate Leader) među europskim kompanijama. Tako se kompanija u posljednjem izvješću o održivom poslovanju (ESG izvješće o ekološkom, društvenom i korporativnom upravljanju za 2020. godinu), obvezao postići ugljičnu neutralnost u cijelom svom lancu vrijednosti do 2050. godine. Uz smanjenje ugljičnog otiska, kompanija je postavila cilj koristiti 30 posto reciklirane vode do 2025. te se u istom vremenskom periodu obvezala certificirati 100 posto svojih proizvodnih lokacija certifikatom Saveza za upravljanje vodama (AWS).

(Hrvatski duhani, HPD “Papuk” Virovitica)