Kao prvakinje Regije, Ženski košarkaški klub Virovitica bio je domaćin All-Star utakmica košarkašica do 11 i 15 godina starosti

Sportska školska dvorana Osnovne škole Vladimir Nazor u subotu, 20. svibnja bila je domaćin košarkašicama iz Regije Sjever, sudionicama ovogodišnjeg All-Stara.

Po običaju, kod ekipa koje osvoje naslov prvaka Regije Sjever, odigravaju se All-Star utakmice. Ovog puta to je bila dvostruka All-Star utakmica. Prvo su na parket izašle košarkašice do 15 godina starosti gdje su prvakinje Regije – košarkašice ŽKK Virovitice ugostile selekciju Regije Sjever. Virovitičanke su se od samog početka nametnule te već do poluvremena ostvarile 14 koševa razlike, da bi do kraja utakmice tu prednost povećale na konačnih 67:45.

Prije same utakmice, ispred Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije, koja je organizator natjecanja, predsjednik Zdravko Rupnik i povjerenik lige Siniša Benotić, nagradili su najbolje ekipe i pojedince zasluženim peharima, medaljama i nagradama.

Najbolja igračica i strijelac lige je I. Šoš (Podravac), a najbolja u tricama N. Kresinger (Mladost).

Tom prigodom, osim pehara i medalja koje su Virovitičanke zaslužile za osvojen naslov prvaka, nagradu za najbolju igračicu All-Stara dobila je također igračica ŽKK Virovitice Nika Gverić.

ŽKK Virovitica: Požežanac Sabolić, Cenger, Lovreković, Bajivić, Bucifal, Gverić, Marošević, Blažičević, Kanižaj, Knežević, Salajić i Subota.

Nakon odigrane utakmice u konkurenciji Z-15 uslijedila je i utakmica za djevojke do 11 godina starosti. Ova All-Star utakmica odigrana je u drugačijem okviru. Na jednoj strani našla se ekipa koju su činile igračice prvoplasirane, trećeplasirane i petoplasirane ekipe, u kojoj su nastupile i igračice ŽKK Virovitice, dok su na drugoj strani nastupile igračice ostalih ekipa, odnosno parna selekcija.

Neparna selekcija je bila dominantnija i od samog početka kontrolirala rezultat. Na kraju je semafor pokazao 30:8 za neparne, odnosno ekipu koja se sastojala od igračica ŽKK Virovitice, ŽKK Podravca iz Virja i ŽKK DHPG-a.

Između dva poluvremena i ove utakmice, održana su i košarkaška natjecanja, a najuspješnija u izvođenju slobodnih bacanja bila je igračica ŽKK Virovitice Anja Zorić. Najbolja u brzini vođenja bila je K. Lazar (Koprivnica), a najbolja u tehnici vođenja L. Tomec (Podravac).

Na kraju je proglašena i najbolja igračica druge All-Star utakmice i to igračica ŽKK Virovitice Mia Domišljanović.

Neparna selekcija: Slanac, Rac, Tomec, Pali T., Zorić, Domišljanović, Gagulić, Pali L., Kojić, Glavnik, Mikuljan, Knežević, Lesić, Čiček i Marčinko.

(ŽKK Virovitica, foto: D. Domišljanović, KS KKŽ)