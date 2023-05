KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akcijski film “Brzi i žestoki 10” i dugoočekivanu morsku avanturu “Mala sirena”

Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije. Tako u subotu, 27. svibnja u 19 sati, pogledajte akciju “Brzi i žestoki 10”, film s nekoliko spektakularnih scena koji je oborio ovogodišnji rekord u hrvatskim kinima.

U nedjelju, 28. svibnja u 17 sati na rasporedu je spektakularna dugoočekivana morska avantura – Disneyev spektakl “Mala sirena”.

BRZI I ŽESTOKI 10

Izvorno ime: Fast X

Redatelj: Louis Leterrier

Žanr: akcija, triler

Uloge: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Jason Momoa, Rita Moreno

Trajanje filma: 141 min

Godina: 2023.

Država: SAD

Sadržaj filma: Tijekom mnogih misija i protiv nemogućih izgleda, Dom Toretto (Vin Diesel) i njegova obitelj nadmudrili su, iznervirali i nadmašili svakog neprijatelja na svom putu. Sada se suočavaju s najsmrtonosnijim protivnikom s kojim su se ikad suočili: zastrašujućom prijetnjom koja izranja iz sjena prošlosti, potaknuta krvnom osvetom i koja je odlučna razbiti ovu obitelj i uništiti sve—i svakoga—što Dom voli, zauvijek. U filmu Brzi i žestoki 5 iz 2011. Dom i njegova ekipa ubili su zlog brazilskog narkobosa Hernana Reyesa i odrubili mu carstvo na mostu u Rio De Janeiru. Ono što nisu znali je da je Reyesov sin, Dante (Jason Momoa), svjedočio svemu tome i proveo posljednjih 12 godina smišljajući plan kako natjerati Doma da plati najveću cijenu. Danteov zaplet raspršit će Domovu obitelj od Los Angelesa do rimskih katakombi, od Brazila do Londona i od Portugala do Antarktika. Stvorit će se novi saveznici i ponovno će se pojaviti stari neprijatelji. Ali sve se mijenja kada Dom otkrije da je njegov vlastiti 8-godišnji sin (Leo Abelo Perry, Black-ish) krajnja meta Danteove osvete.

MALA SIRENA – SINK

Izvorno ime: Little Mermaid

Redatelj: Rob Marshall

Žanr: avantura

Uloge: Halle Bailey, Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King, Javier Bardem

Trajanje filma: 135 min

Godina: 2023.

Država: SAD

Sadržaj filma: Dugoočekivani i Oscarom nagrađeni glazbeni klasik studija Disney ove godine dolazi u igranoj verziji priče o djevojci iz mora koja zbog ljubavi odlučuje napustiti svoj bajkoviti podvodni svijet. Najmlađa kćer kralja Tritona, Ariel, žudi saznati više o svijetu s druge strane mora, a dok obilazi površinu, zaljubljuje se u poletnog princa Erica. Dok je sirenama zabranjeno komunicirati s ljudima, Ariel mora slijediti svoje srce. Sklapa dogovor sa zlom morskom vješticom Ursulom, što joj daje priliku da iskusi život na kopnu, ali naposljetku dovodi svoj život – i očevu krunu – u opasnost.

(Kino Park)