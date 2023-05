Kišobrane u ruke, stiže nam novo pogoršanje vremena: Evo što kaže prognoza

Pred nama je nestabilniji, promjenjiviji i temperaturama zraka hladniji vremenski period gledajući višegodišnji prosjek. Stoga će vam sljedećih dana biti potrebni kišobran. Sve radove na otvorenom obavite danas ili sutra, jer do kraja tjedna očekujemo povremenu kišu ili grmljavinske pljuskove, kao najavu novog nestabilnijeg vremenskog perioda koji je pred nama. Ponegdje je moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom.

Jutarnje temperature zraka od 7°C do 12°C, a najviše dnevne od 16°C do 20°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren istočnih i sjeveroistočnih smjerova, tijekom četvrtka na udare i jak. UV-indeks nizak i umjeren.

U tjednu pred nama nastavlja se nestabilno i promjenjivo vrijeme. Temperature zraka bez znatnije promjene. Očekujemo izmjenu oblaka i sunca, te povremene kiše i grmljavinskih pljuskova koji mogu biti izraženiji. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 9°C do 12°C, a najviše dnevne od 16°C do 21°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren pretežno južnih i jugozapadnih smjerova. UV-indeks nizak i umjeren.

Idućih desetak dana na području Virovitičko-podravske županije očekujemo obilnije oborine, između 40-90 mm. Ponegdje je moguće da će pasti i mjesečna količina oborine. Naime, tijekom svibnja u prosjeku na području Virovitice padne 80.1 mm oborine. 2014. godine smo imali najkišovitiji svibanj s 216.9 mm oborine, a najsušniji 1979. godine sa skromnih 5.8 mm.

(www.icv.hr, kp)