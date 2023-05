Konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije: Za predsjednicu ponovno izabrana Milena Lazić

U Velikoj vijećnici VPŽ danas (srijeda) je održana konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije.

Sjednicu je otvorio župan Igor Andrović, a istom je predsjedavao njegov zamjenik, ujedno i član Vijeća srpske nacionalne manjine Igor Pavković. Sjednici je nazočio i zamjenik župana Marijo Klement, kao i tajnik Virovitičko-podravske županije Ivan Horvat.

U nastavku je uslijedio izbor Mandatne i Izborne komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika te je podneseno Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Vijeća. Potom je proveden i postupak izbora predsjednika, zamjenika predsjednika, kao i petero potpredsjednika Vijeća.

Za predsjednicu je, nakon provedenog tajnog glasovanja, ponovno izabrana Milena Lazić. Zamjenik predsjednika bit će Srđan Đuričić. Potpredsjednici su: Srđan Bosanac, Ljubica Jovanović, Dobrivoj Nogić, Miroslav Subotić i Dragana Uvalić.

Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije čine: Igor Pavković, Srđan Bosanac, Nenad Gvojić, Dražen Bogojević, Slobodan Ostojić, Nemanja Uglješić, Milena Lazić, Mile Maksimović, Milivoj Jorgić, Ljubinka Pavlović, Srđan Đuričić, Bojan Gibanica, Mladen Karamarković, Radmila Ponorac, Branko Karamarković, Ljubica Jovanović, Dobrivoj Nogić, Miroslav Subotić, Dragana Uvalić, Biljana Čavrić, Nikola Grbić, Tamara Jovanović, Savka Grubić, Goran Putnik i Željka Ćosić.

Župan Andrović tom je prigodom izrazio zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom Županije i Vijeća srpske nacionalne manjine.

-Bilo mi je zadovoljstvo sudjelovati u konstituirajućoj sjednici Vijeća srpske nacionalne manjine, s kojim već dugi niz godina imamo odličnu suradnju, a nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje. Čestitam dosadašnjoj predsjednici Mileni Lazić na novom četverogodišnjem mandatu, kao i dožupanu Igoru Pavkoviću na isto tako odličnoj suradnji. Većina zacrtanih ciljeva iz prošlog mandata je ostvarena, a riječ je uglavnom o infrastrukturnim projektima u naseljima gdje živi srpska nacionalna manjina – rekao je župan Andrović.

Predsjednica Lazić zahvalila se okupljenima na povjerenju, dodavši kako će u narednom periodu odgovorno obavljati svoju dužnost u skladu s Ustavom RH te zakonskim i podzakonskim propisima, na korist svih pripadnika srpske nacionalne manjine, te još više raditi na očuvanju identiteta iste. Ujedno je zahvalila Županiji na odličnoj suradnji, uz želju da se tako nastavi i u budućnosti.

Zadovoljstvo je izrazio i dožupan Igor Pavković koji je ujedno i član Vijeća, a sjednicom je predsjedavao obzirom da je na izborima za članove Vijeća dobio najveći broj glasova.

-Većina vijećnika je iz prošlog saziva, a politička opcija ostala je ista stoga nema potrebe mijenjati smjer. Glasači su to prepoznali i nastavljamo ići pravcem u kojem smo išli dosad. Okolnosti i vrijeme uvijek donose neke veće ili manje probleme s kojima smo se dosad uspješno nosili. Prioritet je bila infrastruktura, u Voćinu smo izgradili Srpski kulturni centar, a u tijeku je izgradnja i kulturnih centara u Virovitici i Slatini. Spomenuti centri omogućit će da se na jednom višem nivou bavimo kulturom, obrazovanjem, radom s djecom i mladima i to je ono što želimo i čemu težimo u narednom periodu. Nadam se da će radovi biti gotovi do kraja 2023. godine. Što se tiče sastava Vijeća, osam je novih vijećnika, uglavnom mladih ljudi koji će, vjerujem, imati bolje i modernije ideje na korist svih pripadnika srpske nacionalne manjine – zaključio je Pavković.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)