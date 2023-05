Liga sjeverozapadne Hrvatske u karateu: Odlični nastupi članova karate klubova Virovitica i Bilogora iz Špišić Bukovice

U Konjščini, naselju u istoimenoj općini u Krapinsko-zagorskoj županiji, proteklog je vikenda održano drugo kolo Lige sjeverozapadne Hrvatske u karateu.

U jakoj konkurenciji nastupile su i ekipe Karate kluba Virovitica te Karate kluba Bilogora iz Špišić Bukovice.

Iz Karate kluba Virovitica nastupili su:

U kategoriji kata Ivan Blažević u uzrastu cicibana u skupini B osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju, dok je Marko Jasika u kadetskoj konkurenciji osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Luna Predragović u kategoriji mlađih učenica -27 kilograma osvojila je prvo mjesto i zlatnu medalju, te u kategoriji mlađih učenica +35 kilograma treće mjesto i brončanu medalju.

U borbama Marija Tošeski u uzrastu cicibanki do 27 kilograma osvojila je prvo mjesto i zlatnu medalju. U kategoriji učenica do 44 kilograma Antonela Blažević bila je druga i ‘okitila’ se srebrnom medaljom. Maria Knežević u uzrastu mlađih kadetkinja do 54 kilograma bila je treća i osvojila broncu, a Roko Piljek u konkurenciji mlađih seniora do 84 kilograma bio je prvi i osvojio zlatnu medalju.

David Kolesarić, nakon izgubljene prve borbe, u učeničkom uzrastu ovoga je puta ostao bez plasmana.

Iz Karate kluba Bilogora prvo mjesto osvojila je Renata Bradarić. Druga mjesta su zauzeli Sara Hećimović, Korana Kocijan, Hanna Jančevski i Amela Fazlijaj.

Treći su bili Ana Štolar, Lorena Brljačić, Ana Lucija Galic, Gabriel Šandrk, Jana Jurišić, Vanessa Korićić i Leonardo Fazlijaj.

Ovog puta bez plasmana ostali su Marko Hečimović, Borna Feketija i Noa Perak.

(www.icv.hr, mš)