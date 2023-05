Mali planinari Osnovne škole Suhopolje “osvojili” Papuk

Prošle subote, 6. svibnja, nastavila se suradnja HPD-a “Papuk” iz Virovitice s Malim planinarima Osnovne škole Suhopolje izvannastavnom aktivnošću planinarenjem na Papuku. Bila je to druga planinarska avantura za male planinare nakon prošlogodišnjeg pohoda vrhovima Virovitičke Bilogore, nadmorskih visina do 200 metara. Ovaj put su ih iskusni članovi HPD-a “Papuk”, Mario Ripli i voditeljica Irena Gredelj Peisker uz “metlu” Mariju Kovačević poveli na vrh Papuka – Lapjak (667 metara). Kako je protekao ovaj planinarski izlet najbolje opisuju doživljaji male planinarke Kaye Čanić u nastavku.

– Ovoga puta cilj nam je bio doći do vrha Lapjak u općini Velika. Vrh Lapjak jedan je od vrhova planine Papuk. Krenuli smo rano ujutro. U Veliku smo došli negdje oko 10 sati. Prvo nas je vodič Mario Ripli slikao sa zastavom HPD-a “Papuk” pa smo onda krenuli na strmi put kroz gustu šumu. Nakon nekoliko metara došli smo do nekih stijena. Mario nas je upitao želimo li ići stijenama ili običnim putem. Svi smo rekli da želimo ići po stijenama. Nije se bilo teško popeti. Nastavili smo prema Starom gradu. Malo smo ga razgledali i popili vode te smo nastavili još malo do Tauberovih stijena. I tamo smo se slikali. Bili smo jako blizu vrhu Lapjak. Vodič je rekao još samo 500 metara, ali bila sam toliko umorna da mi se činilo kao da hodam već 2 kilometra. Napokon smo došli na vrh. Odmorili smo se od napornog puta i ručali. Mario nam je pokazao pečat vrha Lapjak. Objasnio nam je da postoji knjižica u kojoj otisneš pečat svakog vrha na kojem si bio/bila. Dao nam je male papiriće na koje smo otisnuli pečat. Pečat je bio pomalo uništen pa otisci nisu bili potpuni. Krenuli smo natrag do kombija. Stali smo kod ‘Stare bukve’. Bila je šuplja iznutra i moglo se ući pa smo se slikali u njoj. Blizu je bila rijeka Dubočanka. U njoj smo malo osvježili noge. Bilo je jako hladno. Posjetili smo i Planinarski dom Lapjak. Tamo smo isto otisnuli pečate na papiriće. Potpisali smo se u jednu knjižicu. Mario je rekao da je to obavezno kako bi nas lakše našli ako se izgubimo. Na kraju smo išli u restoran Shhhuma na gablec. Bilo je zabavno i umarajuće. Ukupno smo prešli 7,71 kilometar u negdje oko 4 možda 4 i pol sata – opisala je izlet Kaya.

(www.icv.hr, mr; foto: HPD “Papuk”)