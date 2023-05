Na radost najmlađih stanovnika započeli radovi na izgradnji bazena kod dječjeg vrtića u Đurđevcu

U Dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu na veselje najmlađih stanovnika krenuli su radovi na izgradnji bazena.

Cilj projekta je izgraditi bazen za potrebe polaznika Dječjeg vrtića Maslačak u Đurđevcu, čime će se osigurati dodatne sportske aktivnosti i programi u vrtiću te omogućiti da svi naši vrtićarci postanu pravi plivači u sklopu programa Male škole plivanja.

– Ovim projektom se želi našim najmlađim stanovnicima osigurati kvalitetno provođenje slobodnog vremena, a cilj je djecu od malena poticati na bavljenje sportom te na taj način prevenirati pretilost. Vođeni tim svjetskim problemom želja nam je obogatiti program sportske igraonice te tako ponuditi djeci mogućnost plivanja u sklopu vrtićkog programa. Kroz navedeni program djeca bi zadovoljila svoje potrebe za kretanjem, igrom i druženjem- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

– Provođenjem ovog projekta dodatno ćemo podići standard i dostupnost usluga koje naš vrtić pruža svojim polaznicima i to na razinu vrtića u većim gradovima. Budući da vrtić radi cijeli dan i to u dvije smjene želimo osigurati što više raznovrsnih sadržaja za našu djecu – dodao je gradonačelnik te je istaknuo da bazen bude završen do ljetne sezone.

Projekt je prijavljen na raspisani poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a ukupna vrijednost projekta iznosi oko 85.207 eura, te se očekuje sufinanciranje u iznosu 50.272 eura.

U početku će bazen prvenstveno biti namijenjeno vrtićarcima, a u planu Grada je da se u poslijepodnevnim satima omogući korištenje bazena i mališanima koji ne pohađaju vrtić.

(djurdjevac.hr)